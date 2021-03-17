В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

На линии соприкосновения Украины и Донбасса наблюдается обострение ситуации. Об этом заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Никоноров, передает пресс-служба ведомства.

«На сегодняшний день мы видим обострение ситуации по всей линии соприкосновения: со стороны военных формирований Украины все чаще применяются минометы различных калибров», — заявил Никоноров.

Также в ДНР представили данные, по которым, в период со 2 по 16 марта было совершенно 54 случая нарушения режима прекращения огня.

«Представители Украины готовы рассуждать на любые абстрактные темы, кроме работы над самым главным — восстановлением полного режима тишины и стабилизацией ситуации с безопасностью на линии соприкосновения», — добавил Никоноров.