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Для возвращения войск из Крыма после учений задействуют 40 эшелонов

Для возвращения военных, задействованных в учениях на крымском полигоне «Опук», Минобороны задействует порядка 40 военных эшелонов. Об этом в ведомстве сообщили РБК.

Министерство обороны возвращает в пункты постоянной дислокации подразделения Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Утром технику и вооружения начали грузить на железнодорожной станции в Симферополе.

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В ходе учений более 30 вылетов совершили самолеты военно-транспортной авиации. В пункты постоянной дислокации вернулись более 20 кораблей Черноморского флота, отмечают в Минобороны. Военнослужащие подразделений связи и морской пехоты Черномоского флота возвращаются в части в составе автоколонн.

В конце марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что из-за активной перевозки войск и спецгрузов для армии, проблемы возникли у производителей тракторов. Собеседник издания указывал, что грузовые компании отказывают предприятиям в транспортировке техники, поскольку большинство платформ задействованы для нужд Минобороны.

В начале апреля Минобороны сообщило, что в Южном военном округе — в Крыму, Ростовской и Волгоградской областях — на 30 полигонах пройдут учения. 6 апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил о проверке боеготовности на Северном флоте, в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. По его словам, причиной стал рост военной активности стран НАТО на границах с Россией.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

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14 апреля учения стартовали на Черноморском флоте, а 19 апреля — на Северном.

22 апреля Минобороны начало учения на крымском полигоне «Опук», расположенном между Керчью и Феодосией. В них приняли участие ВВС, ПВО, воздушно-десантные войска, корабли, а также части береговых войск ЧФ и Каспийской флотилии. В тот же день на проверку боеготовности войск прибыл Шойгу.

Учения в России стартовали на фоне обострения ситуации на востоке Украины. Украинский президент Владимир Зеленский назвал проводимые российским Минобороны мероприятия «игрой мускулами». 6 апреля власти страны объявили о проведении сбора подразделений территориальной обороны на южных границах.

Евросоюз призвал отвести Россию войска от границы с Украиной. Обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией выразили в США. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что количество войск на российско-украинской границе — максимальное с 2014 года. В ЕС указывали, что Россия перебросила в регион примерно 100 тыс. военных. 15 апреля власти США ввели санкции против России, запретив американским финансовым институтам участвовать в первичном размещениях облигаций российского Минфина или Центробанка.

Представитель российского президента Дмитрий Песков говорил, что все перемещения войск проходят в пределах территории страны, и учения не должны беспокоить другие страны. По его словам, мероприятия не были направлены против какого-то конкретного государства.

Крым учения полигон войска
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