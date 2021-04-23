Для возвращения войск из Крыма после учений задействуют 40 эшелонов

Для возвращения военных, задействованных в учениях на крымском полигоне «Опук», Минобороны задействует порядка 40 военных эшелонов. Об этом в ведомстве сообщили РБК.

Министерство обороны возвращает в пункты постоянной дислокации подразделения Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Утром технику и вооружения начали грузить на железнодорожной станции в Симферополе.

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В ходе учений более 30 вылетов совершили самолеты военно-транспортной авиации. В пункты постоянной дислокации вернулись более 20 кораблей Черноморского флота, отмечают в Минобороны. Военнослужащие подразделений связи и морской пехоты Черномоского флота возвращаются в части в составе автоколонн.

В конце марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что из-за активной перевозки войск и спецгрузов для армии, проблемы возникли у производителей тракторов. Собеседник издания указывал, что грузовые компании отказывают предприятиям в транспортировке техники, поскольку большинство платформ задействованы для нужд Минобороны.