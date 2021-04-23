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Политика ,  
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Кремль исключил обсуждение Крыма на возможной встрече Путина и Зеленского

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент России Владимир Путин готов обсуждать на возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским двусторонние отношения, однако темы Крыма не существует. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует», — сказал Песков.

Путин предложил Зеленскому приехать в Москву «в любое время»
Политика
Владимир Путин

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Накануне, на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Путина спросили о предложении Зеленского. В ответ российский лидер указал, что вопрос Донбасса стоит в первую очередь обсуждать с представителями ДНР и ЛНР. При этом Путин предложил Зеленскому приехать в Москву «в любое время», если он хочет обсудить двусторонние отношения.

Кроме того, российский президент отметил, что украинские власти предприняли немало шагов для разрушения двусторонних отношений. «Это касается отношения к Русской православной церкви, попыток ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и российским гражданам, проживающим на Украине», — сказал он.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Перемирие, которое объявили летом 2020 года, было сорвано. Украина, США и ЕС обвинили Россию в стягивании войск к украинской границе. В Кремле указывали, что Россия перемещает войска по своей территории по своему усмотрению. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу приказал войскам Южного и Западного военных округов вернуться в места постоянного базирования, поскольку военные выполнили все поставленные цели и завершили учения.

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