Кремль исключил обсуждение Крыма на возможной встрече Путина и Зеленского

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент России Владимир Путин готов обсуждать на возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским двусторонние отношения, однако темы Крыма не существует. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует», — сказал Песков.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Накануне, на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Путина спросили о предложении Зеленского. В ответ российский лидер указал, что вопрос Донбасса стоит в первую очередь обсуждать с представителями ДНР и ЛНР. При этом Путин предложил Зеленскому приехать в Москву «в любое время», если он хочет обсудить двусторонние отношения.