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Минобороны проведет в Крыму учения при участии разных родов войск

В Крыму 22 апреля пройдут учения с участием боевых кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также ВДВ, ВВС и ПВО. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны.

«В практических действиях войск примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск», — сказали в ведомстве.

Учения пойдут на полигоне Опук, недалеко от Керчи и Феодосии. Для этих целей туда были накануне переброшены войска.

В Минобороны указали, что возможности полигона позволяют отработать десантирование войск и преодоление противодесантной обороны противника, а также провести высадку морского десантов — до двух батальонов пехоты одновременно. Кроме того, на Опуке есть возможность провести стрельбы по береговым целям с помощью корабельных артиллерийских комплексов, задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Боррель напомнил о поддержке ЕС Украины
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Жозеп Боррель

О проведении учений в Южном военном округе, в том числе в Крыму и Ростовской области, Минобороны сообщило в начале апреля. Учения начались на фоне обострения конфликта на востоке Украины. Украинский президент Владимир Зеленский назвал проводимые мероприятия «игрой мускулами» со стороны России. Власти Украины объявили сбор подразделений территориальной обороны на южных границах страны.

Затем российское Минобороны объявило о проведении учений на Северном флоте, в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Участие в них приняли все виды и рода войск. По словам министра обороны Сергея Шойгу, рост военной активности России связан с переброской войск западных стран к российским границам. 14 апреля учения начались на Черноморском флоте.

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В Европейском Союзе призвали Россию отвести войска от границы с Украиной. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал размещенную на российско-украинской границе военную группировку крупнейшей в истории. По данным европейских властей, Россия развернула в регионе примерно 100 тыс. военных.

Крым учения Минобороны
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