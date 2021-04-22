Минобороны проведет в Крыму учения при участии разных родов войск

В Крыму 22 апреля пройдут учения с участием боевых кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также ВДВ, ВВС и ПВО. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны.

«В практических действиях войск примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск», — сказали в ведомстве.

Учения пойдут на полигоне Опук, недалеко от Керчи и Феодосии. Для этих целей туда были накануне переброшены войска.

В Минобороны указали, что возможности полигона позволяют отработать десантирование войск и преодоление противодесантной обороны противника, а также провести высадку морского десантов — до двух батальонов пехоты одновременно. Кроме того, на Опуке есть возможность провести стрельбы по береговым целям с помощью корабельных артиллерийских комплексов, задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.