Евросоюз призвал Россию отвести войска от границы с Украиной

Жозеп Боррель (Фото: European Union / Xinhua / Global Look Press)

В Евросоюзе полагают, что ситуация на Украинской границе остается опасной, поэтому призывают Россию отвести свои войска. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в видеообращении перед переговорами глав МИД стран ЕС, видео размещено AFP на YouTube-канале.

«Ситуация на Украинской границе связанная с развертыванием российских войск <...> это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной», — сказал он.

16 апреля лидеры Франции и Германии провели видеоконференцию совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которой призвали Россию вывести войска из Крыма и отодвинуть их от границы с Украиной.

14 апреля Канцлер Германии и президент США также обсуждали по телефону обострение на Украине. Они сошлись во мнении, что России необходимо свернуть наращивание военного присутствия у украинских границ, чтобы достичь деэскалации. Президент России Владимир Путин ранее обращал внимание «на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».