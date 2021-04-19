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Конфликт в Донбассе ,  
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Евросоюз призвал Россию отвести войска от границы с Украиной

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: European Union / Xinhua / Global Look Press)

В Евросоюзе полагают, что ситуация на Украинской границе остается опасной, поэтому призывают Россию отвести свои войска. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в видеообращении перед переговорами глав МИД стран ЕС, видео размещено AFP на YouTube-канале.

«Ситуация на Украинской границе связанная с развертыванием российских войск <...> это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной», — сказал он.

Меркель и Макрон призвали Россию убрать войска от границы с Украиной
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Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

16 апреля лидеры Франции и Германии провели видеоконференцию совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которой призвали Россию вывести войска из Крыма и отодвинуть их от границы с Украиной.

14 апреля Канцлер Германии и президент США также обсуждали по телефону обострение на Украине. Они сошлись во мнении, что России необходимо свернуть наращивание военного присутствия у украинских границ, чтобы достичь деэскалации. Президент России Владимир Путин ранее обращал внимание «на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».

В начале 2021 года ситуация в Донбассе обострилась, объявленное в июле 2020 года бессрочное перемирие было сорвано, возобновились обстрелы.

В Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщала о стягивании к украинской границе «максимального с 2014 года» числа российских войск, а пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель говорила о 40 тыс. военных россиян у границ с Украиной.

В Кремле заявляли, что российская армия может передвигаться на своей территории так, как считает нужным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что движение российских войск не несет угрозы другим государствам.

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Политика
Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что если Россия перечечер границу Украины, она будет нести за это ответственность.

В середине апреля в Черном море и около границы Украины начались военные учения российского флота и украинских танковых и артиллерийских сил.

Украина Россия Жозеп Боррель войска
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