Шойгу сообщил детали переброски войск к западным границам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 77,25 (-0,26) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 91,92 (-0,15) Инвестиции, 13:47
14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 17:01 Как оценить пользу организационной культуры для бизнеса Pro, 16:57 Какие передовые технологии экспортирует Россия. Инфографика Спецпроекты, 16:54 «Траст» потребовал от киносети Мамута досрочно выплатить 12 млрд руб. Технологии и медиа, 16:53 Устроившего стрельбу на фабрике «Меньшевик» задержали по новому делу Общество, 16:46 Johnson & Johnson приостановила применение своей вакцины в Европе Общество, 16:46 Белорусский Минздрав сообщил о начале третьей волны эпидемии Общество, 16:39 Storytel выпустит аудиоспектакль «Бродский. Суд» Саввы Савельева Стиль, 16:37 Кто мы? Как провести стратегическое позиционирование бизнеса Pro, 16:33 Чем оригинальные запасные части для автомобиля лучше. Тест на выживание РБК и Mercedes-Benz, 16:32 В Германии выставили на продажу модернизированную «Буханку» за €26 тысяч Авто, 16:20 Акции Johnson & Johnson упали на 3,5% на фоне проблем с вакциной в США Инвестиции, 16:19 Российский боксер подал протест на результат боя за чемпионский пояс Спорт, 16:11 Белоруссия заявила о нарушении границы «неустановленным воздушным судном» Политика, 16:10
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,97 -0,54% EUR/RUB ₽91,89 -0,3% EUR/USD $1,19 +0,2%
Политика ,  
0 

Шойгу сообщил детали переброски войск к западным границам

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Министерство обороны провело внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу, его слова передала РБК пресс-служба Минобороны.

«В рамках контрольных занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов», — сказал Шойгу. Он уточнил, что к западным рубежам страны были переброшены две армии и три соединения ВДВ, в настоящее время они задействованы в учениях.

По его словам, страны НАТО ведут переброску войск к границам с Россией, в основном в Причерноморье и Прибалтику. Рядом с российскими границами сосредоточены 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации, пояснил Шойгу. Министр указал, что это стало причиной проведения проверки, поскольку такая военная активность угрожает России.

США и члены НАТО обсудили военную активность России у границ Украины
Политика
Фото:Global Look Press

В конце марта газета The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что к границе с Украиной переброшены 4 тыс. российских военнослужащих. В Пентагоне выразили обеспокоенность в связи с этим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда сказал, что передвижение войск происходит в пределах территории страны и это не должно беспокоить другие страны. В российском Минобороны, в свою очередь, пояснили, что переброска войск проходит в рамках плановых учений в Южном военном округе. Позднее учения начали на Северном флоте, в районе Крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал учения «игрой мускулами» со стороны России. Украинское Министерство обороны провело 1 апреля переговоры с американским военным ведомством и сообщило, что «Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с противником» в случае обострения конфликта на востоке страны.

Читайте на РБК Pro
Пол Фоли — РБК Pro: «Поживите в обычной семье в стране, где у вас бизнес» Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Незаменимые есть: последствия суэцкого кризиса для мировой логистики Для банкиров и ботанов. Как Nike создала культ дефицита

Пентагон отказался подтвердить данные об отправке кораблей в Черное море
Политика
Фото:David Hancock / Getty Images

6 апреля Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО для окончания конфликта в Донбассе. Песков тогда сказал, что такое решение только усугубит ситуацию, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала, что решать этот вопрос может только руководство альянса.

Позднее Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе встречи турецкий лидер выразил поддержку планам вступления Украины в НАТО.

внезапная проверка боеготовность войска Минобороны
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,97 -0,54% EUR/RUB ₽91,89 -0,3% EUR/USD $1,19 +0,2%
Материалы по теме
Украина и пять стран НАТО проведут совместные учения Cossack Mace-2021
Политика
Песков объяснил слова об участии России в судьбе русскоговорящих Украины
Политика
CNN узнал об опасениях США из-за влияния санкций на конфликт в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter