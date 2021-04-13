Шойгу сообщил детали переброски войск к западным границам

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Министерство обороны провело внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу, его слова передала РБК пресс-служба Минобороны.

«В рамках контрольных занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов», — сказал Шойгу. Он уточнил, что к западным рубежам страны были переброшены две армии и три соединения ВДВ, в настоящее время они задействованы в учениях.

По его словам, страны НАТО ведут переброску войск к границам с Россией, в основном в Причерноморье и Прибалтику. Рядом с российскими границами сосредоточены 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации, пояснил Шойгу. Министр указал, что это стало причиной проведения проверки, поскольку такая военная активность угрожает России.

В конце марта газета The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что к границе с Украиной переброшены 4 тыс. российских военнослужащих. В Пентагоне выразили обеспокоенность в связи с этим.