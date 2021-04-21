Путин обратится с посланием Федеральному собранию

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом ранее сообщал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Послание будет оглашено в очном режиме и состоится в 12:00 в центральном выставочном зале «Манеж».

Ранее Песков говорил, что речь в послании может идти «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны». Он предположил, что Путин также будет говорить о предстоящих осенних выборах в Государственную думу. Позже он объявил, что послание президента будет «постковидным», то есть будет касаться ликвидации кризиса, в результате которого просели экономика и социальная сфера. Пресс-секретарь отметил, что Путин самостоятельно пишет текст послания и дорабатывает его до последних минут. «Президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы», — сообщил пресс-секретарь президента.

Для допуска журналистов были объявлены обязательные условия: наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля 2021 года. Формат работы журналистов и их число должны быть определены согласно требованиям Роспотребнадзора. Так, печатные СМИ могут аккредитовать двух человек, информационные агентства — трех (двух корреспондентов и фотографа), электронные СМИ и радиокомпании одного корреспондента, а телеканалы — шесть человек, включая двух корреспондентов, двух операторов и двух звукооператоров.