Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 76,02 (-0,23) Инвестиции, 20 апр, 12:47
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 91,75 (+0,27) Инвестиции, 20 апр, 12:47
Присяжные признали экс-полицейского виновным в убийстве Джорджа Флойда Политика, 00:14 Россияне стали намного меньше беспокоиться из-за пандемии Общество, 00:01 Путин обратится с посланием Федеральному собранию Политика, 00:00 Как фанаты «Челси» требовали у Абрамовича уйти из Суперлиги. Фоторепортаж Спорт, 20 апр, 23:58  Шесть шагов, которые изменили российский закон об эндаументах РБК и Фонд Потанина, 20 апр, 23:48 Суд признал законным приговор осужденным за госизмену за видео со свадьбы Общество, 20 апр, 23:38 «Манчестер Сити» первым объявил о выходе из Суперлиги Спорт, 20 апр, 23:33 Гинцбург допустил вакцинацию 70% населения России к ноябрю Общество, 20 апр, 23:19 Росстат объяснил перенос публикации данных о доходах перед посланием Общество, 20 апр, 23:16 Предложение Зеленского Путину встретиться «в любой точке Донбасса». Видео Политика, 20 апр, 23:00 В США задержали открывшего стрельбу в магазине мужчину Общество, 20 апр, 22:49 СМИ узнали о планах Чехии выслать дипломатов в день послания Путина Политика, 20 апр, 22:46 Журфак МГУ переведут на удаленку в день послания Путина Общество, 20 апр, 22:41 Клубы покидают Суперлигу. Что важно знать Спорт, 20 апр, 22:28
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,83 +0,63% EUR/RUB ₽92,42 +0,54% EUR/USD $1,2 -0,01%
Политика ,  
0 

Путин обратится с посланием Федеральному собранию

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом ранее сообщал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Послание будет оглашено в очном режиме и состоится в 12:00 в центральном выставочном зале «Манеж».

Песков сообщил формат послания Путина Федеральному собранию
Политика
<p>Дмитрий Песков</p>

Ранее Песков говорил, что речь в послании может идти «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны». Он предположил, что Путин также будет говорить о предстоящих осенних выборах в Государственную думу. Позже он объявил, что послание президента будет «постковидным», то есть будет касаться ликвидации кризиса, в результате которого просели экономика и социальная сфера. Пресс-секретарь отметил, что Путин самостоятельно пишет текст послания и дорабатывает его до последних минут. «Президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы», — сообщил пресс-секретарь президента.

Для допуска журналистов были объявлены обязательные условия: наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля 2021 года. Формат работы журналистов и их число должны быть определены согласно требованиям Роспотребнадзора. Так, печатные СМИ могут аккредитовать двух человек, информационные агентства — трех (двух корреспондентов и фотографа), электронные СМИ и радиокомпании одного корреспондента, а телеканалы — шесть человек, включая двух корреспондентов, двух операторов и двух звукооператоров.

13 апреля Bloomberg написал статью о том, что подготовка к посланию президента Владимира Путина якобы ведется «в высокотехнологичном подвальном помещении, расположенном через Москву-реку от здания Белого дома, которое в шутку известно среди инсайдеров как бункер». На это Песков ответил, что этот центр «абсолютно не секретный, там бывает огромное количество экспертов, представителей бизнеса, государственной власти, депутаты», а само данное здание относится к комплексу гостиницы «Украина».

Во время оглашения послания будут присутствовать главы регионов и члены обеих палат парламента. Сенаторы перед посланием должны будут трижды пройти тестирование на коронавирус — 16, 19 и 20 апреля.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год РБК Pro: как трейдеры из английской глубинки заработали на падающей нефти РБК Pro: как подготовиться к таможенной проверке РБК Pro: как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд

Во время обращения к парламенту в 2020 году Путин объявил о начале подготовки конституционной реформы, в частности поправки в Конституцию, которые были приняты летом того года. Вскоре после послания премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство уходит в отставку, а новым премьер-министром стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Послание президента к обеим палатам парламента (Федерального собрания) — процедура, закрепленная в ст. 84 Конституции. В обращении глава государства должен отчитаться о положении дел в стране и основных направлениях политики.

С 1994 года послания президентов Федеральному собранию проводились в начале года. Первое обращение президента Бориса Ельцина к парламенту состоялось 24 февраля 1994 года. В дальнейшем традиция с редкими исключениями продолжилась. Но в 2008 году, после прихода к власти Дмитрия Медведева, обращение было впервые перенесено на конец года и прошло в ноябре. С этого момента Медведев и в дальнейшем Путин выступали в ноябре или декабре, и только в 2018 году выступление вновь было перенесено на начало года. До 2020 года обращение ни разу не проводилось в январе.

Владимир Путин Послание президента Федеральному собранию
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,83 +0,63% EUR/RUB ₽92,42 +0,54% EUR/USD $1,2 -0,01%
Материалы по теме
Кабмин попросит Госдуму перенести отчет Мишустина из-за послания Путина
Политика
Путин перечислил «пробуксовки» при реализации своих прошлых посланий
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter