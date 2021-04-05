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Политика ,  
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Песков сообщил формат послания Путина Федеральному собранию

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Послание будет очным. Остальные детали сейчас прорабатываются», — уточнил он.

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Путин обратится к Федеральному собранию 21 апреля. Послание президента предусмотрено ст. 84 Конституции. В ходе своего выступления он отчитывается об основных направлениях политики и положении дел в стране. На мероприятии, как правило, кроме депутатов Госдумы и сенаторов присутствуют правительственные чиновники, главы субъектов и общественные деятели.

Песков ранее отмечал, что Путин в этом году планирует говорить о задачах по развитию страны и предстоящих осенних выборах в Государственную думу.

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