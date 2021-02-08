В Кремле назвали темы послания Путина Федеральному собранию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Что умеет интеллектуальная система в автомобилях Porsche РБК и Porsche, 13:46 Савиных не смогла выйти во второй круг Australian Open Спорт, 13:46 В «Калашникове» заявили о замене ПМ пистолетом Лебедева Бизнес, 13:40 В Кремле объяснили высылку трех европейских дипломатов Политика, 13:36 Фокус на пользователя: почему каждой компании нужно думать о UX Pro, 13:33 Риелторы сообщили о росте предложения съемного микрожилья в Москве Недвижимость, 13:31 В Барнауле обрушилась часть крыши многоквартирного дома Общество, 13:30 «Индикатор Супербоула» обещает рост рынка США в 2021-м. Что это значит? Инвестиции, 13:27 В Подмосковье сняли запрет на посещение дискотек Общество, 13:26 Как понять, где заканчивается стресс и начинается выгорание РБК и HP, 13:17 Как в Индии спасают людей после схода ледника в Гималаях. Видео Общество, 13:06 Kia Ceed получит в России новый мотор Авто, 13:04 Головин вошел в символическую сборную тура чемпионата Франции Спорт, 13:02 Песков предложил оспорить штраф немому за лозунги на митинге Общество, 13:01
Политика ,  
0 

В Кремле назвали темы послания Путина Федеральному собранию

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Точная дата обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию пока неизвестна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока нет даты, она прорабатывается», — уточнил он, комментируя информацию о планах Путина обратиться с посланием 23 февраля. По его словам, о дате сообщат, как только будет решение главы государства.

Песков отметил, что Путин будет говорить о задачах по развитию страны. Он также указал, что будет затронута тема предстоящих осенних выборов в Государственную думу.

СМИ назвали сроки послания Путина Федеральному собранию
Политика
Владимир Путин

«Речь идет о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны. Вот об этом он и будет говорить», — добавил представитель Кремля.

Ранее источники в парламенте сообщили ТАСС и «РИА Новости», что Путин может обратиться к собранию в середине февраля. В конце декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что послание президента состоится в начале 2021 года. Те же сроки Песков назвал в ноябре.

Послание президента к обеим палатам парламента (Федерального собрания) — процедура, закрепленная в ст. 84 Конституции. В обращении глава государства должен отчитаться о положении дел в стране и основных направлениях политики.

Читайте на РБК Pro
Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли Советское очарование: почему бренды продолжают эксплуатировать ностальгию Руководителям нужно уметь вовремя замолчать — создатель Twitch Почему немецкие бизнес-династии увязли в семейных войнах

С 2008 года обращение президента обычно проводилось в ноябре или декабре. Путин изменил традиции только в 2018 году, когда обратился к собранию в марте, и в 2020 году, тогда послание состоялось в январе.

Владимир Путин Дмитрий Песков Федеральное собрание
Материалы по теме
Песков увидел возможность встретить август «с открытым забралом»
Общество
СМИ назвали сроки послания Путина Федеральному собранию
Политика
Песков назвал возможные сроки послания Путина Федеральному собранию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter