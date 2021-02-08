В Кремле назвали темы послания Путина Федеральному собранию

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Точная дата обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию пока неизвестна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока нет даты, она прорабатывается», — уточнил он, комментируя информацию о планах Путина обратиться с посланием 23 февраля. По его словам, о дате сообщат, как только будет решение главы государства.

Песков отметил, что Путин будет говорить о задачах по развитию страны. Он также указал, что будет затронута тема предстоящих осенних выборов в Государственную думу.

«Речь идет о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны. Вот об этом он и будет говорить», — добавил представитель Кремля.