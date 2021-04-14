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Политика ,  
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В Совфеде назвали место и время оглашения послания Путина

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет в центральном выставочном зале «Манеж». Об этом сообщил на заседании Совета Федерации первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

«Заслушивание послания президента Российской Федерации Федеральному собранию состоится, как вы знаете, 21 апреля 2021 года в 12:00 в центральном выставочном зале «Манеж», — сказал Яцкин.

Он отметил, что сенаторам перед посланием необходимо трижды пройти тестирование на коронавирус — 16, 19 и 20 апреля.

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Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что обязательным условием допуска журналистов на послание президента Федеральному собранию станет наличие двух отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19. Тесты нужно сделать 17 и 20 апреля.

В начале месяца Кремль объявил, что послание президента Федеральному собранию запланировано на 21 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что мероприятие пройдет полностью в очном режиме. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала предстоящее обращение главы государства посланием «нового времени».

В 2020 и 2018 годах Путин также обращался с посланием к членам Федерального собрания в «Манеже». В 2019 году послание президента оглашалось в Гостином Дворе, в 2017 году мероприятие не проводилось. В 2016 году и ранее оно проходило в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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