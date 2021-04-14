В Совфеде назвали место и время оглашения послания Путина

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет в центральном выставочном зале «Манеж». Об этом сообщил на заседании Совета Федерации первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

«Заслушивание послания президента Российской Федерации Федеральному собранию состоится, как вы знаете, 21 апреля 2021 года в 12:00 в центральном выставочном зале «Манеж», — сказал Яцкин.

Он отметил, что сенаторам перед посланием необходимо трижды пройти тестирование на коронавирус — 16, 19 и 20 апреля.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что обязательным условием допуска журналистов на послание президента Федеральному собранию станет наличие двух отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19. Тесты нужно сделать 17 и 20 апреля.