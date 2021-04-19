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Политика ,  
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Кремль раскрыл, кого позвали на послание Путина парламенту

Владимир Путин (на экране) во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ
Владимир Путин (на экране) во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Главы российских регионов и члены обеих палат парламента будут присутствовать во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж» 21 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Там будут нижняя и верхняя палаты (Федерального собрания. — РБК) и будет губернаторский корпус. Это я могу сейчас точно подтвердить», — сказал он.

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Политика
Владимир Путин

Ранее Песков сообщал, что мероприятие пройдет полностью в очном режиме и заявил о «постковидном» характере послания. Он отметил, что президент, в том числе, огласит меры по выходу из вызванного пандемией кризиса. По словам пресс-секретаря, Путин самостоятельно пишет текст послания и дорабатывает его до последних минут.

О начале работы по подготовке к посланию Федеральному собранию глава государства говорил еще в марте этого года. Тогда он отмечал, что для этого ему важно ознакомиться в том числе и с мнением руководства ведущих российских компаний

5 апреля в Кремле назвали дату послания — 21 апреля 2021 года. Перед этим Путин соберет совещание, на котором обсудит выполнение задач его послания 2020 года.

Обращение президента к обеим палатам парламента (к Федеральному собранию) предусмотрено ст. 84 Конституции. В своем обращении глава государства отчитывается о положении дел в стране и основных направлениях политики.

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