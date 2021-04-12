Кремль назвал условия для допуска журналистов на послание президента

Обязательным условием допуска журналистов на ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19, сообщила пресс-служба Кремля. Обращение президента запланировано на 21 апреля, оно пройдет в очном формате.

«Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля 2021 года соответственно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Формат работы журналистов и их число будут определены с учетом требований Роспотребнадзора, добавили в Кремле. Так, печатные СМИ могут аккредитовать двух человек, информационные агентства — трех (двух корреспондентов и фотографа), электронные СМИ и радиокомпании одного корреспондента, а телеканалы — шесть человек, включая двух корреспондентов, двух операторов и двух звукооператоров.

Материал дополняется