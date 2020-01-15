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Послание Путина Федеральному собранию. Главное

В ЦВЗ «Манеж» прошло 16-е послание президента Федеральному собранию. Главные темы и задачи, названные Владимиром Путиным, — в обзоре РБК
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Демография и поддержка семей

«Судьба России и ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет. Сегодня нас почти 147 млн человек. Но мы вступили в очень сложный демографический период — семьи сейчас создают малочисленные население 90-х годов. И показатель снова падает. Суммарный коэффициент рождаемости (количество детей, рожденных одной женщиной — РБК) составил по предварительной оценке 1,5. Для нашей страны этого мало. Для сравнения — столько же было в 1943 году, то есть во время Великой отечественной войны. Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша обязанность — к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый рост населения».

Задачи

  • «Суммарный коэффициент рождаемости к 2024 году должен составить 1.7».
  • «При поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего и последующего детей для малоимущих семей до трех лет. Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020 года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышает одного прожиточного минимума на человека».
  • «В каждом субъекте федерации доходы могут разниться, выплаты на первом этапе составят 3,5 тыс. руб. Если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, сделаем следующий шаг и со следующего года будем выплачивать полный прожиточный минимум — более 11 тыс. руб. в зависимости от региона. Потребуется корректировка федерального бюджета. Прошу правительство во сделать это максимально оперативно».
  • «Необходимо расширять политику социального контракта. В 2021 году нужно внедрить этот механизм во всех субъектах федерации».
  • «В 2006 году обращаясь с посланием я предложил программу маткапитала. Ее главная цель — помочь семьям. Она рассчитана до 31 декабря 2021 года. Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года».
  • «Необходимо поддержать тех, кто только мечтает о детях. Хотел предложить новые решения по материнскому капиталу с 1 января 2020 года. При рождении первенца родители получат право на получение капитала на первого ребенка — 466 тыс. рублей. Можно и нужно сделать больше и увеличить материнский капитал еще на 150 тыс. руб. право на эти дополнительные средства семья получит при рождении второго ребенка. Ежегодно он будет индексироваться. При этом если в семье уже есть первый ребенок, при рождении второго должен предоставляться маткапитал в увеличенном размере».
  • «Предлагаю обеспечить бесплатно горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Предлагаю направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. Нужно создать в школах необходимую инфраструктуру. В тех регионах, где есть техническая готовность — горячее питание должно поступать уже с 1 сентября 2020 года. В остальных — с 1 сентября 2023 года».

Кто пришел слушать послание Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж
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Образование

«В середине наступающего десятилетия в России будет около 19 млн школьников. Замечательно, что в наших школах так много людей. Но такая ситуация не должна сказывать на их комфорте».

Задачи

  • «Прошу правительство определить, сколько необходимо новых школьных мест. Нужно не только строить новые школы, но и использовать всю возможную инфраструктуру».
  • «Сейчас более 100 помещений, где размещены музыкальные школы обветшали. Прошу правительство помочь регионам привести их в порядок».
  • «С 1 сентября считаю необходимым ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. за счет средств бюджета. Все действующие региональный выплаты за классное руководство должны быть сохранены».
  • «Предлагаю увеличивать количество бюджетных мест в ВУЗах. В приоритетном порядке отдавать эти места именно в те территории, где не хватает врачей, педагогов, инженеров. Чтобы студенты могли получать знания на своей малой родине».
  • «Нужно дать возможность студентам после второго курса дать возможность выбирать новые направления в обучении».

Здравоохранение

«То, что нам удалось сделать в системе здравоохранения, показывает, что если мы ставим цели, мы способны добиваться результатов. Но о здравоохранении люди судят не по целям и результатам. Человек, который вынужден долго ждать приема специалиста, думает о своей жизни, поэтому нам сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения».

Задачи

  • «В 2020 году в полном объеме завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов. У специалистов на местах должна быть возможность своевременно оказывать помощь людям».
  • «Реформа первичного звена, на решение этих задач 550 млрд руб. мы выделили дополнительно, более 90% — федеральные ресурсы».
  • «К 2024 году все уровни здравоохранения должны быть обеспечены специалистами, и приоритетно — первичное звено. 70% учебных мест станут целевыми по специальности «лечебное дело», 75% — по направлению «педиатрия». По самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%. При этом должны быть гарантии трудоустройства будущим выпускникам. Целевое обучение нужно предусмотреть и для федеральных центров».
  • «В прошедшем году в ряде регионов были проблемы с поставками лекарств. Такие ситуации не должны больше никогда повторяться. Должен заработать единый сквозной регистр получателей лекарственных препаратов. Принятое решение позволит также централизованно ввозить отдельные специальные препараты, не имеющие в данный момент регистрации. Существенно изменится и контроль качества, он будет усилен на всех этапах обращения лекарств».

Развитие экономики

«В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых, нужно запустить новый инвестиционный цикл. Ежегодный прирост инвестиций с этого года должен составлять не менее 5%».

Задачи

  • «В течение шести лет не будут меняться налоговые условия для бизнеса».
  • «Нужно ускорить принятие норм о защите капиталовложений».
  • «Поддержку должны получить и деловые инициативы МСП. За счет федеральных средств компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от применения налогового вычета».
  • «Поддержать поправки, которые убирают размытые формулировки в части так называемых экономических уголовных составов. Состав по организации преступной группы должен подразумевать, что компания изначально создавалась с преступными целями».

Экология

«Компании обязаны помнить о своей социальной и экологической ответственности. Нужно распространить экологический мониторинг на всю страну».

Задачи

  • «Не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на передовые технологии, сократить загрязнение. Кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны».
  • «С 2021 года перейти на расширенную ответственность производителей, коротко означающую «загрязнитель платит».

Технологии

«Мы должны создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее: генетика, цифровые технологии и так далее. Это стимул для молодых талантливых людей идти в науку. Мы должны обеспечить свободу для работы и научного поиска».

Задачи

  • «Прошу ускорить рассмотрение технологического законодательного пакета. Нужно наладить современное регулирование оборота больших данных».
  • «У технологического предпринимателя должно быть право на риск. Нужно создать такие правовые и финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов могли стать сильными компаниями».
  • «Нужно расширять спрос на инновации внутри страны. Установить требования, чтобы национальные проекты осуществлялись на основе продуктов отечественного происзводства».
  • «Предлагаю подготовить и реализовать проект доступный интернет — обеспечить бесплатный доступ к отечественным сервисам. Людям не придется платить за интернет трафик. Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом для наших граждан».

Изменения в Конституции

«Нельзя не согласиться с теми, кто говорит, что Конституция была принята десятилетия назад и положение с тех пор кардинально изменилось. Несмотря на ряд нерешенных проблем, стабилизировалась ситуация в экономике и социальной сфере. Сразу же хочу ответить, что необходимости в принятии новой Конституции нет. Потенциал конституции 1993 года не исчерпан. Вместе с тем высказывания по поводу изменения Конституции уже прозвучали. Необходимо вынести на обсуждение ряд конституционных изменений».

  • «Необходимо внести изменения, которые гарантируют приоритет Конституции. Это означает буквально следующее: требования международных договоров и решения международных органов могут действовать только в той части, когда они не противоречат нашей Конституции».
  • «Предлагаю закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают критически важные для обеспечения суверенитета должности, а именно, к членам Госдумы и Совета федерации, федеральные министры, судьи не могут иметь иностранное гражданство, а также любой другой документ, который позволяет проживать постоянно на территории другого государства».
  • «Предлагаю закрепить требования проживания на территории не менее 25 лет и отсутствие вида на жительство в другом государстве когда-либо ранее для кандидатов в президенты».
  • «Что касается того, что один человек не может занимать пост президента два и более сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен».
  • «Считаю необходимым закрепить в конституции принципы единой системы публичной власти. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления могут быть расширены и укреплены».
  • «Считаю необходимым закрепить в Конституции норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. А также закрепить нормы о регулярной индексации пенсий».
  • «Закрепить статус и роль Госсовета в Конституции».
  • «Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. В соответствии со статьей 111 президент лишь получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства. Предлагаю доверить Госдуме не только согласование, но и назначение не только премьера, но и вице-премьера. Президент не сможет отклонить кандидатуры предложенных лиц».
  • «Наша страна не может развиваться, существовать стабильно в форме парламентской республики, Россия должна оставаться сильной президентской республикой. За президентом должно остаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой».
  • «Назначение руководителей всех силовых ведомства президент должен проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Такой же порядок в отношении прокуроров регионов. Что касается позиций территорий по кандидатуре прокурора, она может быть высказана в процессе консультаций в Совете Федерации».
  • «Основной закон должен закреплять и защищать независимость судей. Вместе с тем считаю необходимым предусмотреть полномочия Совета Федерации по представлению президента отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в отдельных случаях.
    Предлагаю усилить роль Конституционного суда, наделить его возможностью по запросу президента проверять конституционность принятых законопроектов до подписания главой государства».
  • «Поправки не затрагивают фундаментальных основ конституции, а значит, могут быть приняты парламентом. Но так как это существенные изменения политической системы, считаю правильным провести голосование граждан по всему пакету предложенных поправок, и только по его результатам принимать решения».
Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: Послание президента Федеральному собранию, Владимир Путин, Россия
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