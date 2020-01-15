Послание Путина Федеральному собранию. Главное

Образование

«В середине наступающего десятилетия в России будет около 19 млн школьников. Замечательно, что в наших школах так много людей. Но такая ситуация не должна сказывать на их комфорте».

Задачи

«Прошу правительство определить, сколько необходимо новых школьных мест. Нужно не только строить новые школы, но и использовать всю возможную инфраструктуру».

«Сейчас более 100 помещений, где размещены музыкальные школы обветшали. Прошу правительство помочь регионам привести их в порядок».

«С 1 сентября считаю необходимым ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. за счет средств бюджета. Все действующие региональный выплаты за классное руководство должны быть сохранены».

«Предлагаю увеличивать количество бюджетных мест в ВУЗах. В приоритетном порядке отдавать эти места именно в те территории, где не хватает врачей, педагогов, инженеров. Чтобы студенты могли получать знания на своей малой родине».

«Нужно дать возможность студентам после второго курса дать возможность выбирать новые направления в обучении».

Здравоохранение

«То, что нам удалось сделать в системе здравоохранения, показывает, что если мы ставим цели, мы способны добиваться результатов. Но о здравоохранении люди судят не по целям и результатам. Человек, который вынужден долго ждать приема специалиста, думает о своей жизни, поэтому нам сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения».

Задачи

«В 2020 году в полном объеме завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов. У специалистов на местах должна быть возможность своевременно оказывать помощь людям».

«Реформа первичного звена, на решение этих задач 550 млрд руб. мы выделили дополнительно, более 90% — федеральные ресурсы».

«К 2024 году все уровни здравоохранения должны быть обеспечены специалистами, и приоритетно — первичное звено. 70% учебных мест станут целевыми по специальности «лечебное дело», 75% — по направлению «педиатрия». По самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%. При этом должны быть гарантии трудоустройства будущим выпускникам. Целевое обучение нужно предусмотреть и для федеральных центров».

«В прошедшем году в ряде регионов были проблемы с поставками лекарств. Такие ситуации не должны больше никогда повторяться. Должен заработать единый сквозной регистр получателей лекарственных препаратов. Принятое решение позволит также централизованно ввозить отдельные специальные препараты, не имеющие в данный момент регистрации. Существенно изменится и контроль качества, он будет усилен на всех этапах обращения лекарств».

Развитие экономики

«В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых, нужно запустить новый инвестиционный цикл. Ежегодный прирост инвестиций с этого года должен составлять не менее 5%».

Задачи

«В течение шести лет не будут меняться налоговые условия для бизнеса».

«Нужно ускорить принятие норм о защите капиталовложений».

«Поддержку должны получить и деловые инициативы МСП. За счет федеральных средств компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от применения налогового вычета».

«Поддержать поправки, которые убирают размытые формулировки в части так называемых экономических уголовных составов. Состав по организации преступной группы должен подразумевать, что компания изначально создавалась с преступными целями».

Экология

«Компании обязаны помнить о своей социальной и экологической ответственности. Нужно распространить экологический мониторинг на всю страну».

Задачи

«Не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на передовые технологии, сократить загрязнение. Кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны».

«С 2021 года перейти на расширенную ответственность производителей, коротко означающую «загрязнитель платит».

Технологии

«Мы должны создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее: генетика, цифровые технологии и так далее. Это стимул для молодых талантливых людей идти в науку. Мы должны обеспечить свободу для работы и научного поиска».

Задачи

«Прошу ускорить рассмотрение технологического законодательного пакета. Нужно наладить современное регулирование оборота больших данных».

«У технологического предпринимателя должно быть право на риск. Нужно создать такие правовые и финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов могли стать сильными компаниями».

«Нужно расширять спрос на инновации внутри страны. Установить требования, чтобы национальные проекты осуществлялись на основе продуктов отечественного происзводства».

«Предлагаю подготовить и реализовать проект доступный интернет — обеспечить бесплатный доступ к отечественным сервисам. Людям не придется платить за интернет трафик. Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом для наших граждан».

Изменения в Конституции

«Нельзя не согласиться с теми, кто говорит, что Конституция была принята десятилетия назад и положение с тех пор кардинально изменилось. Несмотря на ряд нерешенных проблем, стабилизировалась ситуация в экономике и социальной сфере. Сразу же хочу ответить, что необходимости в принятии новой Конституции нет. Потенциал конституции 1993 года не исчерпан. Вместе с тем высказывания по поводу изменения Конституции уже прозвучали. Необходимо вынести на обсуждение ряд конституционных изменений».