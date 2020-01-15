Послание Путина Федеральному собранию. Главное

«В середине наступающего десятилетия в России будет около 19 млн школьников. Замечательно, что в наших школах так много людей. Но такая ситуация не должна сказывать на их комфорте».
- «Прошу правительство определить, сколько необходимо новых школьных мест. Нужно не только строить новые школы, но и использовать всю возможную инфраструктуру».
- «Сейчас более 100 помещений, где размещены музыкальные школы обветшали. Прошу правительство помочь регионам привести их в порядок».
- «С 1 сентября считаю необходимым ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. за счет средств бюджета. Все действующие региональный выплаты за классное руководство должны быть сохранены».
- «Предлагаю увеличивать количество бюджетных мест в ВУЗах. В приоритетном порядке отдавать эти места именно в те территории, где не хватает врачей, педагогов, инженеров. Чтобы студенты могли получать знания на своей малой родине».
- «Нужно дать возможность студентам после второго курса дать возможность выбирать новые направления в обучении».
«То, что нам удалось сделать в системе здравоохранения, показывает, что если мы ставим цели, мы способны добиваться результатов. Но о здравоохранении люди судят не по целям и результатам. Человек, который вынужден долго ждать приема специалиста, думает о своей жизни, поэтому нам сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения».
- «В 2020 году в полном объеме завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов. У специалистов на местах должна быть возможность своевременно оказывать помощь людям».
- «Реформа первичного звена, на решение этих задач 550 млрд руб. мы выделили дополнительно, более 90% — федеральные ресурсы».
- «К 2024 году все уровни здравоохранения должны быть обеспечены специалистами, и приоритетно — первичное звено. 70% учебных мест станут целевыми по специальности «лечебное дело», 75% — по направлению «педиатрия». По самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%. При этом должны быть гарантии трудоустройства будущим выпускникам. Целевое обучение нужно предусмотреть и для федеральных центров».
- «В прошедшем году в ряде регионов были проблемы с поставками лекарств. Такие ситуации не должны больше никогда повторяться. Должен заработать единый сквозной регистр получателей лекарственных препаратов. Принятое решение позволит также централизованно ввозить отдельные специальные препараты, не имеющие в данный момент регистрации. Существенно изменится и контроль качества, он будет усилен на всех этапах обращения лекарств».
«В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых, нужно запустить новый инвестиционный цикл. Ежегодный прирост инвестиций с этого года должен составлять не менее 5%».
- «В течение шести лет не будут меняться налоговые условия для бизнеса».
- «Нужно ускорить принятие норм о защите капиталовложений».
- «Поддержку должны получить и деловые инициативы МСП. За счет федеральных средств компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от применения налогового вычета».
- «Поддержать поправки, которые убирают размытые формулировки в части так называемых экономических уголовных составов. Состав по организации преступной группы должен подразумевать, что компания изначально создавалась с преступными целями».
«Компании обязаны помнить о своей социальной и экологической ответственности. Нужно распространить экологический мониторинг на всю страну».
- «Не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на передовые технологии, сократить загрязнение. Кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны».
- «С 2021 года перейти на расширенную ответственность производителей, коротко означающую «загрязнитель платит».
«Мы должны создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее: генетика, цифровые технологии и так далее. Это стимул для молодых талантливых людей идти в науку. Мы должны обеспечить свободу для работы и научного поиска».
- «Прошу ускорить рассмотрение технологического законодательного пакета. Нужно наладить современное регулирование оборота больших данных».
- «У технологического предпринимателя должно быть право на риск. Нужно создать такие правовые и финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов могли стать сильными компаниями».
- «Нужно расширять спрос на инновации внутри страны. Установить требования, чтобы национальные проекты осуществлялись на основе продуктов отечественного происзводства».
- «Предлагаю подготовить и реализовать проект доступный интернет — обеспечить бесплатный доступ к отечественным сервисам. Людям не придется платить за интернет трафик. Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом для наших граждан».
«Нельзя не согласиться с теми, кто говорит, что Конституция была принята десятилетия назад и положение с тех пор кардинально изменилось. Несмотря на ряд нерешенных проблем, стабилизировалась ситуация в экономике и социальной сфере. Сразу же хочу ответить, что необходимости в принятии новой Конституции нет. Потенциал конституции 1993 года не исчерпан. Вместе с тем высказывания по поводу изменения Конституции уже прозвучали. Необходимо вынести на обсуждение ряд конституционных изменений».
- «Необходимо внести изменения, которые гарантируют приоритет Конституции. Это означает буквально следующее: требования международных договоров и решения международных органов могут действовать только в той части, когда они не противоречат нашей Конституции».
- «Предлагаю закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают критически важные для обеспечения суверенитета должности, а именно, к членам Госдумы и Совета федерации, федеральные министры, судьи не могут иметь иностранное гражданство, а также любой другой документ, который позволяет проживать постоянно на территории другого государства».
- «Предлагаю закрепить требования проживания на территории не менее 25 лет и отсутствие вида на жительство в другом государстве когда-либо ранее для кандидатов в президенты».
- «Что касается того, что один человек не может занимать пост президента два и более сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен».
- «Считаю необходимым закрепить в конституции принципы единой системы публичной власти. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления могут быть расширены и укреплены».
- «Считаю необходимым закрепить в Конституции норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. А также закрепить нормы о регулярной индексации пенсий».
- «Закрепить статус и роль Госсовета в Конституции».
- «Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. В соответствии со статьей 111 президент лишь получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства. Предлагаю доверить Госдуме не только согласование, но и назначение не только премьера, но и вице-премьера. Президент не сможет отклонить кандидатуры предложенных лиц».
- «Наша страна не может развиваться, существовать стабильно в форме парламентской республики, Россия должна оставаться сильной президентской республикой. За президентом должно остаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой».
- «Назначение руководителей всех силовых ведомства президент должен проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Такой же порядок в отношении прокуроров регионов. Что касается позиций территорий по кандидатуре прокурора, она может быть высказана в процессе консультаций в Совете Федерации».
- «Основной закон должен закреплять и защищать независимость судей. Вместе с тем считаю необходимым предусмотреть полномочия Совета Федерации по представлению президента отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в отдельных случаях.
Предлагаю усилить роль Конституционного суда, наделить его возможностью по запросу президента проверять конституционность принятых законопроектов до подписания главой государства».
- «Поправки не затрагивают фундаментальных основ конституции, а значит, могут быть приняты парламентом. Но так как это существенные изменения политической системы, считаю правильным провести голосование граждан по всему пакету предложенных поправок, и только по его результатам принимать решения».