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Дело Хотина ,  
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АСВ подало новый иск к экс-владельцу банка «Югра» Хотину и 27 компаниям

Алексей Хотин
Алексей Хотин (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к экс-владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину и еще 27 компаниям, следует из материалов на сайте картотеки арбитражных дел. АСВ требует взыскать с ответчиков около 210,5 млрд руб.

Иск поступил в суд 19 апреля и еще не был принят к рассмотрению. Основания требований в материалах также не сообщаются.

Некоторые из компаний-ответчиков («Дулисьма», «Комплексные инвестиции», «Каюм нефть», Seneal International Agency Ltd) уже являются соответчиками Алексея Хотина по заявлениям о взыскании убытков, предъявленных ранее АСВ в деле о банкротстве банка «Югра».

РБК направил запрос в АСВ, однако ответа на момент публикации не поступило.

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Политика
Алексей Хотин

Алексей Хотин был основным владельцем банка «Югра», который он создал в 2012 году на базе приобретенного регионального банка «Югра» в Ханты-Мансийске. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию в 2017 году по причине «неисполнения кредитной организацией требований федеральных законов и нормативных актов Центробанка», после чего АСВ приступило к выплатам вкладчикам банка. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал «Югру» банкротом.

В сентябре 2019 года против Хотина завели уголовное дело по факту хищения денежных средств «Югры» на сумму 7,5 млрд руб. Еще одно дело также возбудили по иску от АСВ, которое обвинило Хотина в растрате 283 млрд руб. Хотин получал кредиты в сторонних банках на покупку активов, которые оплачивались за счет средств «Югры», заявляли в АСВ.

Ему предъявляли обвинения по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет. Уже 19 апреля он был задержан сотрудниками Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ и МВД. В тот же день его поместили под домашний арест.

Как писал «Коммерсантъ», Хотин предлагал свой план по урегулированию задолженности перед АСВ в размере 167 млрд руб. в течение семи лет, до 2026 года, за счет выручки от сдачи недвижимости в аренду и собственных нефтяных активов. Позже экс-владелец банка направил в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и ЦБ предложение по погашению долга. Он обещал выплатить около 180 млрд руб. за полтора года.

По информации представителя АСВ Юлии Медведевой, на момент отзыва лицензии практически весь кредитный портфель банка — 98% кредитов (около 240 млрд руб.) — представлял собой ссуды компаниям в сфере недвижимости и нефтедобычи, связанным с его основным владельцем. После отзыва лицензии основные заемщики «Югры» (114 компаний) начали массово ликвидироваться и банкротиться. Сам обвиняемый заявлял, что никто из фигурантов дела «ни рубля не получил от кредитов, которые следствие считает криминальными».

В апреле 2020 года АСВ подало к нему иски о взыскании убытков по делу о банкротстве банка и добилось заморозки активов Хотина на 5,5 млрд руб. Требования кредиторов банка тогда составляли 193 млрд руб., подавляющее большинство из них — требования АСВ.

В октябре того же года суд заменил домашний арест для Хотина на запрет определенных действий до 15 января 2021 года. Так, Хотин не может выходить ночью из дома, общаться с другими участниками дела, пользоваться интернетом и средствами связи. Однако через месяц апелляционная инстанция отменила это решение и вернула Хотина под домашний арест.

Алексей Хотин суд АСВ «Югра»
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