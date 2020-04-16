АСВ добилось заморозки активов совладельца «Югры» Хотина на 5,5 млрд руб.

Деньги и активы акционера банка «Югра» Алексея Хотина и связанных с ним компаний на сумму 5,5 млрд руб. заморожены. АСВ подало к нему иски о взыскании убытков по делу о банкротстве банка

Алексей Хотин (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий банкротящегося банка «Югра», добилось заморозки активов его совладельца Алексея Хотина, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Арбитраж наложил ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина в пределах 5,5 млрд руб. Требования кредиторов по делу о банкротстве «Югры» составляют 193 млрд руб., подавляющее большинство из них — требования АСВ.

В марте 2020 года АСВ предъявило иски к Хотину, связанным с ним компаниям и партнерам по бизнесу о солидарном взыскании убытков. Первый иск на 4,5 млрд руб. подан 3 марта к Хотину, бывшему предправления «Югры» Дмитрию Шиляеву, компании «Комплексные инвестиции» («Комин»), а также к «Каюм Нефти». На сайте «Комин» говорится, что она управляет активами, принадлежащими в том числе Хотину. Зарегистрированная в ХМАО «Каюм Нефть» принадлежит через кипрскую компанию британской Exillion Energy. Хотин считается одним из совладельцев Exillion.

Второй иск, на 1 млрд руб., подан 12 марта к Хотину, Шиляеву, компании «Комин» и кипрской Seneal, через которую Хотин владеет долей в Exillion Energy. Наконец, третий, на 2,4 млрд руб., подан 19 марта к Хотину, Шиляеву, Ирине Казаковой (ранее в связи с «Югрой» не упоминалась), «Комин» и нефтяной компании «Управление буровых работ — 1», зарегистрированной в Нижневартовске. Вслед за исками АСВ подало ходатайство о наложении обеспечительных мер.

Арбитражный суд Москвы 9 и 13 апреля удовлетворил заявления конкурсного управляющего и установил для ответчиков ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом в пределах 4,5 млрд руб. и 1 млрд руб. РБК направил запрос в АСВ.