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Финансы ,  
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АСВ добилось заморозки активов совладельца «Югры» Хотина на 5,5 млрд руб.

Деньги и активы акционера банка «Югра» Алексея Хотина и связанных с ним компаний на сумму 5,5 млрд руб. заморожены. АСВ подало к нему иски о взыскании убытков по делу о банкротстве банка
Алексей Хотин (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий банкротящегося банка «Югра», добилось заморозки активов его совладельца Алексея Хотина, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Арбитраж наложил ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина в пределах 5,5 млрд руб. Требования кредиторов по делу о банкротстве «Югры» составляют 193 млрд руб., подавляющее большинство из них — требования АСВ.

В марте 2020 года АСВ предъявило иски к Хотину, связанным с ним компаниям и партнерам по бизнесу о солидарном взыскании убытков. Первый иск на 4,5 млрд руб. подан 3 марта к Хотину, бывшему предправления «Югры» Дмитрию Шиляеву, компании «Комплексные инвестиции» («Комин»), а также к «Каюм Нефти». На сайте «Комин» говорится, что она управляет активами, принадлежащими в том числе Хотину. Зарегистрированная в ХМАО «Каюм Нефть» принадлежит через кипрскую компанию британской Exillion Energy. Хотин считается одним из совладельцев Exillion.

Второй иск, на 1 млрд руб., подан 12 марта к Хотину, Шиляеву, компании «Комин» и кипрской Seneal, через которую Хотин владеет долей в Exillion Energy. Наконец, третий, на 2,4 млрд руб., подан 19 марта к Хотину, Шиляеву, Ирине Казаковой (ранее в связи с «Югрой» не упоминалась), «Комин» и нефтяной компании «Управление буровых работ — 1», зарегистрированной в Нижневартовске. Вслед за исками АСВ подало ходатайство о наложении обеспечительных мер.

Арбитражный суд Москвы 9 и 13 апреля удовлетворил заявления конкурсного управляющего и установил для ответчиков ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом в пределах 4,5 млрд руб. и 1 млрд руб. РБК направил запрос в АСВ.

Как банкротят «Югру»

Банкротство «Югры» длится с 2018 года, лицензия у кредитной организации была отозвана еще в 2017 году. Практически весь кредитный портфель банка — 98% кредитов (около 240 млрд руб.) — представлял собой ссуды компаниям в сфере недвижимости и нефтедобычи, связанным с Хотиным, заявила представитель АСВ Юлия Медведева. Бизнес приобретался за счет денег, полученных в разных банках, и там закладывался в обеспечение долга, затем кредиты гасились деньгами вкладчиков, выведенными из «Югры», рассказала она. В результате у «Югры» не оказалось прав собственности на большую часть проектов, связанных с Хотиным, сохраняются лишь требования, обеспеченные недвижимостью, но они составляют всего 29 млрд руб., признавала Медведева.

Хотин, Шиляев и экс-президент «Югры» Алексей Нефедов находятся под домашним арестом, против них возбуждены два уголовных дела о растрате средств «Югры» на 7,5 млрд руб. и 283 млрд руб. Никто из фигурантов вину не признает.

В деле о банкротстве суммарные требования кредиторов «Югры» превышают 198 млрд руб. (184 млрд руб. из них — вклады физлиц и ИП). На выплату с кредиторами, по данным на конец марта, направлено всего 6,7 млрд руб. Банкротство «Югры» было крупнейшим страховым случаем, АСВ оценивало выплаты по застрахованным вкладам в 169 млрд руб. В 2019 году выплаты остальным вкладчикам — превышенцам начала проводить «Комин» Хотина. Компания, по ее собственным данным, выплатила им более 800 млн руб. Выплаты проводились по договорам цессии, «Комин» собрала требования на более чем 6 млрд руб. По номерам, указанным на сайте компании, РБК не ответили.

Как писал «Коммерсантъ», Хотин предлагал план по урегулированию задолженности перед АСВ в размере 167 млрд руб. в течение семи лет. Погасить долг он хотел до 2026 года за счет выручки от сдачи недвижимости в аренду и нефтяных активов, а также редевелопмента проектов в Москве.

В 2020 году Хотин вышел из рейтинга богатейших россиян по версии Forbes: его состояние опустилось ниже $400 млн, хотя насчитывало $700 млн в 2019 году. Тем не менее в 2020 году он остается в рейтинге крупнейших рантье по версии журнала. «Комплексные инвестиции» занимают девятую строчку с арендным доходом в 2019 году в объеме $280 млн. Среди крупнейших объектов — гостиница Four Seasons и ТЦ «Филион» в столице площадью 128 000 кв. м

Автор: Павел Казарновский
Теги: АСВ, Алексей Хотин
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