Суд признал банк «Югра» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Югра» по заявлению Центробанка. Об этом сообщает «РИА Новости». Отмечается, что суд открыл конкурсное производство на один год, конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов.

Банк России отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 года, после чего представители банка подали иск к Центробанку в Арбитражный суд Москвы. Тогда же ЦБ назначил временную администрацию в кредитную организацию. На момент отзыва лицензии «Югра» занимал 30-е место среди российских банков по объему активов и 15-е по объему вкладов. Генпрокуратура России опротестовала решение ЦБ, в ведомстве сочли решение регулятора безосновательным и несущим серьезный ущерб бюджету.

В декабре арбитраж отклонил жалобу экс-владельцев и руководителей «Югры», которые требовали признать недействительным отзыв лицензии у банка. В феврале 2018 года в Госдуме поручили комитетам запросить в Генпрокуратуре и Банке России данные о результатах работы временной администрации в «Югре». В марте законность решения ЦБ подтвердили в Девятом арбитражном апелляционном суде Москвы.