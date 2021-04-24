Эксперты объяснили «полосы вторжения» на российской военной технике

По мнению Стефановича, сравнение с историческими событиями в Чехословакии некорректно. «Аналогичные полосы использовались украинской армией во время операции в Донбассе. Это обычная практика как на учениях, так и во время операций, это применяется для определения «свой — чужой», когда обе стороны используют схожую технику», — пояснил он РБК.

Mirror пишет, что по документам, которые попали к ним в руки, скоро на границе с Украиной появится 107 тыс. военнослужащих. На данные Mirror о численности войск Стефанович заявил, что «без ссылок можно любые цифры называть». «Да, там развернуты вполне боеспособные подразделения в серьезном количестве. Но причина этого озвучена прямо: усиление враждебной военной активности на границе с Россией привело к необходимости проверки боеспособности», — добавил он.

По словам Матвийчука, указанная в Mirror численность войск совпадает со штатной численностью войск, которые и так стоят в этих областях. «Если по всем границам, то они приблизительно такие и есть: на Сумском направлении у нас есть части, на Брянском направлении есть части, на Воронежском, на Ростовском тоже есть. Это штат мирного времени округа. Пока ничего не говорится о том, что они переводятся на военный старт. Mirror взял штат — его в интернете можно найти — и выдал это за какой-то эксклюзив».

Новая эскалация конфликта в Донбассе наблюдается с марта этого года. В непризнанных республиках ДНР и ЛНР обвинили Украину в обострении обстановки, нарушении режима прекращения огня и минометных обстрелах. Бывший президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук тогда опроверг заявление республик и сказал, что Киев не планирует начинать новую войну.

Украина объявила сбор сухопутных войск в приграничных районах страны и в отдельных областях Южного региона с целью защиты границы с «автономной республикой Крым» и борьбы с «незаконными вооруженными формированиями». Позже Украина начала проводить военные учения на границе с Крымом.

В России 6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о начале крупных военных учений на всей территории страны. В апреле военные проведут более 4 тыс. разных учений по масштабу, а сама проверка непосредственно коснется всех видов и родов войск. 14 апреля в Черном море начались также учения Черноморского флота, в пресс-службе ведомства уточняли, что мероприятия проходят в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В конце марта The New York Тimes писала, что Россия перебросила к границе с Украиной 4 тыс. военных. Главнокомандующий украинской армией Руслан Хомчак, выступая в Верховной раде, также заявил, что Россия наращивает присутствие вблизи границы с Украиной.

В Кремле ответили, что Россия «перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению», что эти перемещения ни для кого не представляют угрозы. В Минобороны России заявили, что переброска военной техники в Крым связана с плановыми мероприятиями учебной подготовки Южного военного округа.