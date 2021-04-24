Эксперты объяснили «полосы вторжения» на российской военной технике
Знаки отличия на российской военной технике в виде цветных полос, которые британская газета Mirror окрестила «полосами вторжения», предназначены для того, чтобы военные могли опознать военную технику во время учений. Об этом РБК рассказали военные эксперты.
Полосы назначаются, чтобы различать «свой — чужой» в ходе выполнения учебных боевых задач. «Когда части и подразделения переходят в наступление, никаких опознавательных знаков не бывает. Там есть только военные знаки, которые наносятся на бронетехнику: «060», «375» — это номера подразделений, — сообщил РБК начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России» Анатолий Матвийчук.
С тем, что такие полосы используют в том числе и во время военных учений, согласен и научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. «На учениях используются разные знаки обозначения для разных сценариев», — сказал он РБК.
О том, что российские военные раскрасили военную технику «зловещими полосами вторжения», Mirror написала 14 апреля. Издание связало их появление с ситуацией на Украине. «Появление этих знаков усилило тревогу среди военных экспертов, которые обратили внимание на аналогичные полосы на танках, использовавшихся Советской Армией во время вторжения в Чехословакию в 1968 году. Полоски помогают опознавать машины дружественным войскам», — говорилось в публикации. При этом издание указывало, что технику, а именно БТР с такими полосами, заметили в Астрахани. Военные машины колонной отправлялись на вокзал, писало издание.