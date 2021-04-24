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Конфликт в Донбассе ,  
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Эксперты объяснили «полосы вторжения» на российской военной технике

Фото: setecentr / VK
Фото: setecentr / VK

Знаки отличия на российской военной технике в виде цветных полос, которые британская газета Mirror окрестила «полосами вторжения», предназначены для того, чтобы военные могли опознать военную технику во время учений. Об этом РБК рассказали военные эксперты.

Полосы назначаются, чтобы различать «свой — чужой» в ходе выполнения учебных боевых задач. «Когда части и подразделения переходят в наступление, никаких опознавательных знаков не бывает. Там есть только военные знаки, которые наносятся на бронетехнику: «060», «375» — это номера подразделений, — сообщил РБК начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России» Анатолий Матвийчук.

С тем, что такие полосы используют в том числе и во время военных учений, согласен и научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. «На учениях используются разные знаки обозначения для разных сценариев», — сказал он РБК.

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О том, что российские военные раскрасили военную технику «зловещими полосами вторжения», Mirror написала 14 апреля. Издание связало их появление с ситуацией на Украине. «Появление этих знаков усилило тревогу среди военных экспертов, которые обратили внимание на аналогичные полосы на танках, использовавшихся Советской Армией во время вторжения в Чехословакию в 1968 году. Полоски помогают опознавать машины дружественным войскам», — говорилось в публикации. При этом издание указывало, что технику, а именно БТР с такими полосами, заметили в Астрахани. Военные машины колонной отправлялись на вокзал, писало издание.

По мнению Стефановича, сравнение с историческими событиями в Чехословакии некорректно. «Аналогичные полосы использовались украинской армией во время операции в Донбассе. Это обычная практика как на учениях, так и во время операций, это применяется для определения «свой — чужой», когда обе стороны используют схожую технику», — пояснил он РБК.

Mirror пишет, что по документам, которые попали к ним в руки, скоро на границе с Украиной появится 107 тыс. военнослужащих. На данные Mirror о численности войск Стефанович заявил, что «без ссылок можно любые цифры называть». «Да, там развернуты вполне боеспособные подразделения в серьезном количестве. Но причина этого озвучена прямо: усиление враждебной военной активности на границе с Россией привело к необходимости проверки боеспособности», — добавил он.

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По словам Матвийчука, указанная в Mirror численность войск совпадает со штатной численностью войск, которые и так стоят в этих областях. «Если по всем границам, то они приблизительно такие и есть: на Сумском направлении у нас есть части, на Брянском направлении есть части, на Воронежском, на Ростовском тоже есть. Это штат мирного времени округа. Пока ничего не говорится о том, что они переводятся на военный старт. Mirror взял штат — его в интернете можно найти — и выдал это за какой-то эксклюзив».

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Новая эскалация конфликта в Донбассе наблюдается с марта этого года. В непризнанных республиках ДНР и ЛНР обвинили Украину в обострении обстановки, нарушении режима прекращения огня и минометных обстрелах. Бывший президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук тогда опроверг заявление республик и сказал, что Киев не планирует начинать новую войну.

Украина объявила сбор сухопутных войск в приграничных районах страны и в отдельных областях Южного региона с целью защиты границы с «автономной республикой Крым» и борьбы с «незаконными вооруженными формированиями». Позже Украина начала проводить военные учения на границе с Крымом.

В России 6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о начале крупных военных учений на всей территории страны. В апреле военные проведут более 4 тыс. разных учений по масштабу, а сама проверка непосредственно коснется всех видов и родов войск. 14 апреля в Черном море начались также учения Черноморского флота, в пресс-службе ведомства уточняли, что мероприятия проходят в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В конце марта The New York Тimes писала, что Россия перебросила к границе с Украиной 4 тыс. военных. Главнокомандующий украинской армией Руслан Хомчак, выступая в Верховной раде, также заявил, что Россия наращивает присутствие вблизи границы с Украиной.

В Кремле ответили, что Россия «перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению», что эти перемещения ни для кого не представляют угрозы. В Минобороны России заявили, что переброска военной техники в Крым связана с плановыми мероприятиями учебной подготовки Южного военного округа.

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Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

Авторы
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Алена Косинская
При участии
Наталья Демченко
Украина военные границы военная техника
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