Кравчук назвал условие для компромисса с Россией по Донбассу

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Прекращение оккупации украинских территорий является единственным условием при котором Украина пойдет на компромисс с Россией. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» телеканала «Украина 24» сообщил экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Кравчук также потребовал, чтобы Россия перестала «убивать» украинских граждан и только тогда начнется «возрождение Донбасса». Он добавил, что пока Россия не выполнила данные условия, Украина не пойдет на компромиссы в отношении Донбасса. Россия отрицает участие в военных действиях на востоке Украины.

Ранее Кравчук заявлял, что Киев не будет вести переговоры по ситуации на востоке Украины, пока в них участвует в качестве представителя от ДНР Майя Пирогова, которая стала представителем ДНР в ТКГ в январе 2021 года. В 2018 году на Украине ее признали виновной в создании террористической организации, осудили на десять лет и объявили в розыск.

В марте экс-президент обвинил Россию в желании уничтожить Украину. «К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии. <...> Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», — сказал он тогда.