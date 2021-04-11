В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса

Фото: Михаил Маркив / ТАСС

Пресс-служба управления Народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили бронетранспортеры в жилых районах на подконтрольных Украине территориях. Об этом сообщает пресс-служба управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

«В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ зафиксированы три боевые бронированные машины в жилом районе населенного пункта Новозвановка и три БМП-2 в населенном пункте Нижнее», — говорится в сообщении.

Также в ЛНР утверждают, что два БТР-4 разместили на окраине населенного пункта Золотое, находящегося в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ.

В Луганске заявляют, что техника размещена в нарушение «третьего пункта дополнительных мер» по усилению и контролю действующего режима прекращения огня. Данный пункт, в частности, запрещает размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

РБК обратился за комментарием в ВСУ.