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В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса

Фото: Михаил Маркив / ТАСС
Фото: Михаил Маркив / ТАСС

Пресс-служба управления Народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили бронетранспортеры в жилых районах на подконтрольных Украине территориях. Об этом сообщает пресс-служба управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

«В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ зафиксированы три боевые бронированные машины в жилом районе населенного пункта Новозвановка и три БМП-2 в населенном пункте Нижнее», — говорится в сообщении.

Также в ЛНР утверждают, что два БТР-4 разместили на окраине населенного пункта Золотое, находящегося в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ.

В Луганске заявляют, что техника размещена в нарушение «третьего пункта дополнительных мер» по усилению и контролю действующего режима прекращения огня. Данный пункт, в частности, запрещает размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

РБК обратился за комментарием в ВСУ.

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Фото:UkrainianLandForces / Facebook

Ранее Минобороны Украины сообщило о гибели украинского военного из-за обстрелов на Донбассе.

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Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля посетил подконтрольные Киеву территории Донбасса. Зеленский тогда отметил, что позиции вооруженных сил Украины обстреливаются со стороны непризнанных республик, и признал, что «ситуация на Донбассе обострилась».

Эскалация конфликта на Донбассе происходит с марта. В ДНР и ЛНР тогда обвинили Украину в обострении обстановки и нарушении режима прекращения огня. Бывший президент Украины Леонид Кравчук опроверг это и отметил, что Киев не собирается начинать войну в регионе.

Поступали сообщения о стягивании к границам в зоне конфликта войск и техники со стороны России и Украины. В Москве перемещение войск объясняют плановыми учениями Южного военного округа. Кремль также указал, что другие страны не должно беспокоить перемещение войск по территории страны.

ЛНР ВСУ Украина БТР Донбасс
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