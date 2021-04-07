Глава ДНР заявил об ухудшении ситуации в Донбассе
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе крайне неспокойная и меняется в худшую сторону, заявил на пресс-конференции глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, трансляция велась в YouTube.
«Ситуация на линии соприкосновения остается, увы, крайне неспокойной, и ситуация идет по нарастающей, меняется в худшую сторону. Количество обстрелов, увы, увеличивается», — сказал Пушилин.
Он отметил, что, когда в Донбасс приезжают на «экскурсии» какие-либо высокие европейские или американские «гости», начинается новый виток эскалации и «идет демонстрация со стороны Вооруженных сил Украины».
Он добавил, что Украина наращивает свой потенциал в Донбассе. По его словам, количество техники и личного состава на линии соприкосновения говорит о том, что Киев готов к возобновлению полномасштабных боевых действий.