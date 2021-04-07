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Глава ДНР заявил об ухудшении ситуации в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе крайне неспокойная и меняется в худшую сторону, заявил на пресс-конференции глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, трансляция велась в YouTube.

«Ситуация на линии соприкосновения остается, увы, крайне неспокойной, и ситуация идет по нарастающей, меняется в худшую сторону. Количество обстрелов, увы, увеличивается», — сказал Пушилин.

Он отметил, что, когда в Донбасс приезжают на «экскурсии» какие-либо высокие европейские или американские «гости», начинается новый виток эскалации и «идет демонстрация со стороны Вооруженных сил Украины».

Он добавил, что Украина наращивает свой потенциал в Донбассе. По его словам, количество техники и личного состава на линии соприкосновения говорит о том, что Киев готов к возобновлению полномасштабных боевых действий.

Кремль оценил влияние эскалации в Донбассе на курс рубля
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Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

При этом ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не хочет войны в Донбассе. Он отметил, что Киев «привержен политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта». По его словам, Украина откроет огонь только в том случае, если будет существовать угроза атаки на ее военных.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в обстрелах и эскалации напряжения.

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В частности, Пушилин утверждал, что Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе. В свою очередь, глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта, экс-президент Украины Леонид Кравчук опровергал эту информацию.

ДНР Донбасс Денис Пушилин
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