В РФПИ анонсировали скорое производство «Спутника V» в трех странах

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В ближайшее время вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут производить в Сербии и Иране, а в ближайшие месяцы — в Италии. Об этом заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Российская вакцина уже производится в Белоруссии, Казахстане, совсем скоро начнется производство в Сербии, Иране», — сказал Дмитриев.

Он добавил, что выпуск препарата планируют также в Италии, на заводе компании Adienne Pharma & Biotech.

О возможности производить «Спутник V» в Сербии президент страны Александр Вучич заявлял в декабре прошлого года. Позднее он сказал, что производить вакцину планируют в Институте вирусологии и вакцин «Торлак». Мощности предприятия позволят выпускать до 20 млн доз препарата в год. Начать производство «Спутника V» планируют до 20 мая, указали в Министерстве промышленности и торговли Сербии.