В Белоруссии запустили промышленное производство «Спутника V»

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В Белоруссии, на предприятии «Белмедпрепараты», начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает белорусский Минздрав в Telegram.

«Начался розлив первых промышленных серий вакцины «Спутник V» из полупродукта российской компании АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт». Все необходимые подготовительные работы выполнены», — отметили в Минздраве.

По словам генерального директора «Белмедпрепаратов» Сергея Беляева, произведенный препарат могут использовать для вакцинации населения с последней декады апреля после получения результатов контроля качества. В дальнейшем объем выпуска составит до 500 тыс. доз в месяц.

Белоруссия в декабре прошлого года стала первой зарубежной страной, которая зарегистрировала «Спутник V» на своей территории. Позже белорусский Минздрав одобрил использование препарата для граждан старше 60 лет.