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В Белоруссии запустили промышленное производство «Спутника V»

Фото: minzdravbelarus / Facebook
Фото: minzdravbelarus / Facebook

В Белоруссии, на предприятии «Белмедпрепараты», начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает белорусский Минздрав в Telegram.

«Начался розлив первых промышленных серий вакцины «Спутник V» из полупродукта российской компании АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт». Все необходимые подготовительные работы выполнены», — отметили в Минздраве.

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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

По словам генерального директора «Белмедпрепаратов» Сергея Беляева, произведенный препарат могут использовать для вакцинации населения с последней декады апреля после получения результатов контроля качества. В дальнейшем объем выпуска составит до 500 тыс. доз в месяц.

Белоруссия в декабре прошлого года стала первой зарубежной страной, которая зарегистрировала «Спутник V» на своей территории. Позже белорусский Минздрав одобрил использование препарата для граждан старше 60 лет.

В феврале по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин заявил о передаче Минску технологии разработки вакцины от коронавируса. Через четыре дня Белоруссия произвела пробную партию «Спутника V». Планировалось, что страна запустит промышленное производство вакцины 30–31 марта. Пробную партию отправили на экспертизу в Россию.

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