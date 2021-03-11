Сербия назвала сроки начала производства вакцины «Спутник V»

Ненад Попович (в центре) (Фото: npopovicSNP / Twitter)

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на базе сербского Института вирусологии и вакцин «Торлак» стартует до 20 мая. Об этом заявил министр промышленности и торговли Сербии Ненад Попович, передает телерадиокомпания РТС.

«Планируется, что в первом цикле производства в Институте «Торлак» мы произведем 4 млн вакцин», — отметил он.

Попович добавил, что до 16 апреля в страну поступят необходимые вещества, из которых будут сделаны проверочные партии вакцин. После этого они будут отправлены обратно в Россию для анализа, который проведет разработчик «Спутника V» НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. По словам министра, исследование поступающих образцов в центр занимает 21 день.

В случае если специалисты подтвердят правильность производства препарата, российская сторона начнет регулярную поставку большего количества вещества производства вакцин в Сербии, подчеркнул Попович.