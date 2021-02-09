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В Иране началась вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Иране началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает Исламское республиканское новостное агентство Ирана (IRNA).

Вакцинация началась с торжественной церемонии, которую провели в больнице имама Хомейни в Тегеране в присутствии президента Хасана Рухани и министра здравоохранения Саида Намаки. Первым в стране прививку получил сын главы иранского Минздрава Парса Намаки.

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Фото:Olivier Chassignole / Pool via AP

Затем от коронавируса привили двух медсестер и анестезиолога из отделения интенсивной терапии тегеранской больницы. Всего, по словам главы Минздрава, 9 февраля пройдет одновременная вакцинация медсестер и врачей реанимаций в 625 больницах. Затем прививки будут делать другим уязвимым группам, начиная с граждан старше 65 лет.

О поставках российской вакцины в Иран страны договорились 30 января. 5 февраля иранское агентство PressTV сообщило поступлении первой партии «Спутника V» в страну — 2 млн доз. 7 февраля замминистра здравоохранения Ирана Мохаммед Реза Шанехсаз также сообщил, что делегация страны ведет переговоры с институтом имени Н.Ф. Гамалеи о совместном производстве препарата.

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Источник: JHU
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