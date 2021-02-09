В Иране началась вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V»

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В Иране началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает Исламское республиканское новостное агентство Ирана (IRNA).

Вакцинация началась с торжественной церемонии, которую провели в больнице имама Хомейни в Тегеране в присутствии президента Хасана Рухани и министра здравоохранения Саида Намаки. Первым в стране прививку получил сын главы иранского Минздрава Парса Намаки.

Затем от коронавируса привили двух медсестер и анестезиолога из отделения интенсивной терапии тегеранской больницы. Всего, по словам главы Минздрава, 9 февраля пройдет одновременная вакцинация медсестер и врачей реанимаций в 625 больницах. Затем прививки будут делать другим уязвимым группам, начиная с граждан старше 65 лет.