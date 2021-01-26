Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Иране

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Российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Москве. Запись пресс-конференции опубликована на странице МИД России в Facebook.

«Очень рад вас проинформировать о том, что вчера в Иране вакцина «Спутник V» была зарегистрирована, она была одобрена нашими санитарными властями», — сказал глава иранского МИДа.

По его словам, в Тегеране надеются на покупку и совместное производство вакцины в будущем, добавил министр.