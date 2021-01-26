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Пандемия коронавируса ,  
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Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Иране

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Москве. Запись пресс-конференции опубликована на странице МИД России в Facebook.

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«Очень рад вас проинформировать о том, что вчера в Иране вакцина «Спутник V» была зарегистрирована, она была одобрена нашими санитарными властями», — сказал глава иранского МИДа.

По его словам, в Тегеране надеются на покупку и совместное производство вакцины в будущем, добавил министр.

РФПИ анонсировал скорую регистрацию «Спутника V» в 25 странах
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее, 26 января, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» при поддержке фонда в скором времени зарегистрируют еще в 25 странах мира.

Вакцину уже одобрили в Белоруссии, Туркмении, Сербии, Палестине, ОАЭ, Алжире, Аргентине, Боливии, Венесуэле и Парагвае. 21 января Венгрия стала первой страной ЕС, разрешившей применение препарата.

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«Спутник V» — российская векторная вакцина от коронавирусной инфекции нового типа, разработанная Центром имени Н.Ф.Гамалеи и зарегистрированная в России в августе 2020 года. По данным РФПИ, при поддержке которого разработали вакцину, более 1,5 млн человек в мире уже вакцинированы этим препаратом.

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Источник: JHU
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