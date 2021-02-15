Вучич оценил объем производства вакцины «Спутник V» в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что

Институт вирусологии и вакцин «Торлак», где планируется производить российский препарат против коронавируса «Спутник V», сможет выпускать до 20 млн доз в год. Об этом глава государства заявил в эфире TV Pink, его слова приводит телерадиокомпания РТС. Из них 5-6 млн доз будут предназначены для Сербии.

По словам президента, в понедельник, 15 февраля, страна получит 40 тыс. доз вакцины против COVID-19 от Pfizer, а через неделю — еще 46 тыс. В пятницу или субботу поступят 150 тыс. доз препарата от AstraZeneca. Затем прибудет еще одна партия российской вакцины, а в марте Сербия получит китайский препарат, уточнил Вучич.

На данный момент в Сербии выявлено более 420,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 4,2 тыс. человек.

В конце 2020 года Сербия разрешила применение российской вакцины «Спутник V». Министр здравоохранения Мирсад Джерлек сообщал, что в стране приступят к вакцинации населения с 5 января.