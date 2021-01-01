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Пандемия коронавируса ,  
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Вучич допустил производство российской вакцины «Спутник V» в Сербии

Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич счел возможным совместное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в республике. Об этом он сказал на открытии больницы для пациентов с COVID-19 в Крушеваце, трансляция велась агентством Tanjug.

«Я верю, что существует такая перспектива [совместного производства российской вакцины], мы разговаривали об этом [с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым]», — отметил Вучич (цитата по ТАСС).

По его словам, это возможно, если «все показатели [препарата] будут хорошими».

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Фото:Darko Vojinovic / AP

В начале декабря в Сербию поступила пробная партия российской вакцины «Спутник V» для испытаний. Страна получила 20 доз препарата. Премьер-министр Ана Брнабич говорила, что республика заинтересована в совместном производстве вакцины от COVID-19. При этом она отметила, что гражданам необходимо дать возможность выбирать из нескольких препаратов.

Первая российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Вучич тогда заявил, что готов первым привиться российской вакциной против COVID-19, если ее эффективность будет подтверждена.

По последним данным, в Сербии выявлено 296 528 случаев заражения коронавирусом, умерли 2632 человека.

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Источник: JHU
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Александр Вучич вакцина коронавирус
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