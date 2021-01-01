Вучич допустил производство российской вакцины «Спутник V» в Сербии

Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич счел возможным совместное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в республике. Об этом он сказал на открытии больницы для пациентов с COVID-19 в Крушеваце, трансляция велась агентством Tanjug.

«Я верю, что существует такая перспектива [совместного производства российской вакцины], мы разговаривали об этом [с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым]», — отметил Вучич (цитата по ТАСС).

По его словам, это возможно, если «все показатели [препарата] будут хорошими».

В начале декабря в Сербию поступила пробная партия российской вакцины «Спутник V» для испытаний. Страна получила 20 доз препарата. Премьер-министр Ана Брнабич говорила, что республика заинтересована в совместном производстве вакцины от COVID-19. При этом она отметила, что гражданам необходимо дать возможность выбирать из нескольких препаратов.