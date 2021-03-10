Первая европейская компания назвала сроки производства российской вакцины

Основатель и президент швейцарской компании Adienne Pharma & Biotech назвал абсурдным предположение, что согласие на производство российской вакцины «Спутник V» в Европе является частью пропагандистской кампании

Фото: Matteo Bazzi / EPA / ТАСС

Швейцарская Adienne Pharma & Biotech, которая первая в Европе заключила соглашение о производстве российской вакцины «Спутник V», готова выпустить первые партии в третьем квартале 2021 года. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил основатель и президент компании Антонио Франческо Ди Наро.

«Мы могли бы начать производство регистрационных партий вакцины Sputnik на нашем предприятии в Ломбардии уже в третьем квартале, а затем, если итальянское агентство по лекарственным средствам <...> даст зеленый свет, мы начнем производство коммерческих партий», — пояснил Ди Наро. Вакцина будет производиться на заводе недалеко от Милана.

Он отметил, что его компания была выбрана для производства вакцины по инициативе России, однако отверг предположение, что это производство является частью пропагандистской кампании. «Это не инструмент пропаганды, я не знаю, кто говорит, что народ России хочет вести пропаганду для производства вакцины в Италии, на самом деле это действительно абсурд», — считает Ди Наро.

Он уточнил, что не может разглашать производственные планы, а также сведения о потенциальных рынках сбыта. Среди возможных проблем бизнесмен назвал нехватку флаконов и крышек.