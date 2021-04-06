Кремль допустил усугубление ситуации на Украине при ее вступлении в НАТО

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Вступление Украины в НАТО не поможет ей справиться с внутренними проблемами, а еще более усугубит ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в вопросе вступления в альянс нельзя абстрагироваться от мнения людей.

Во вторник, 6 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление его страны в НАТО будет способствовать окончанию военных действий в Донбассе. «НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе», — отмечал он.