Пентагон ответил на сообщения об отправке кораблей в Черное море

Пентагон не подтвердил информацию о том, что США намерены направить в Черное море корабли ВМС для поддержки Украины, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Европейского командования Вооруженных сил США.

«Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться [по этому вопросу]», — сообщили агентству.

Ранее о направлении американских кораблей в Черное море сообщал телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Минобороны США. Собеседник телеканала указывал, что таким образом США хотят подать России «особый сигнал» о том, что Вашингтон следит за ситуацией.

При этом, по данным CNN, пока неизвестно, направили ли Соединенные Штаты уведомление Турции о прохождении проливов Босфор и Дарданеллы, как того требует Конвенция Монтрё.