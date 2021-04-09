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Политика ,  
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Пентагон ответил на сообщения об отправке кораблей в Черное море

Пентагон не подтвердил информацию о том, что США намерены направить в Черное море корабли ВМС для поддержки Украины, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Европейского командования Вооруженных сил США.

«Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться [по этому вопросу]», — сообщили агентству.

Ранее о направлении американских кораблей в Черное море сообщал телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Минобороны США. Собеседник телеканала указывал, что таким образом США хотят подать России «особый сигнал» о том, что Вашингтон следит за ситуацией.

Пентагон ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной
Политика
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

При этом, по данным CNN, пока неизвестно, направили ли Соединенные Штаты уведомление Турции о прохождении проливов Босфор и Дарданеллы, как того требует Конвенция Монтрё.

В конце марта The New York Times писала, что европейские наблюдатели в течение нескольких недель фиксируют участившиеся за артиллерийские обстрелы в Донбассе. Со ссылкой на источник издание указывало, что к границе с Украиной направлены примерно 4 тыс. российских военнослужащих. США выразили озабоченность из-за роста напряженности. Ответственность за эскалацию конфликта Соединенные Штаты возложили на Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда, что передвижение войск происходит на территории России, и это не должно никого беспокоить. В свою очередь, в Минобороны указали, что в Южном федеральном округе проходят военные учения.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал учения «игрой мускулами» со стороны России. По мнению украинского лидера, таким образом российская сторона пытается оказывать давление на Украину. Он призвал НАТО повысить боеготовность стран-членов альянса. 6 апреля вооруженные силы Украины объявили сборы на южных границах страны.

Позднее, 8 апреля, США, Канада, Литва, Польша и Великобритания провели виртуальную встречу, где обсудили военную активность России у украинских границ. Пентагон тогда в очередной раз возложил ответственность за ухудшение ситуации на Москву.

Пентагон корабли Черное море
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