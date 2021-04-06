В Белом доме прокомментировали планы Украины вступить в НАТО

Джен Псаки (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Украина давно стремится стать членом НАТО, однако принятие соответствующего решения остается в компетенции руководства альянса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

«Мы являемся их [Украины] сторонниками, мы сотрудничаем с ними... но это решение [о вступлении Украины в Североатлантический альянс] должно быть принято НАТО», — отметила Псаки.

Ранее 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление его страны в НАТО является единственным путем к окончанию военных действий в Донбассе.

В Кремле отметили, что вступление Украины в Североатлантический альянс не поможет ей справиться с внутренними проблемами, а еще более усугубит ситуацию.