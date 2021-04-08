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Политика ,  
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США и члены НАТО обсудили военную активность России у границ Украины

Представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании на виртуальной встрече обсудили Украину и военную активность России у ее границ. Об этом говорится на сайте Пентагона.

«[Участники встречи] обсудили беспокоящие их вопросы по поводу увеличения военной активности России в регионе», — уточняется в сообщении.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

По мнению Пентагона, действия России ухудшают ситуацию и мешают разрядить конфликт.

Участники встречи «подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям». Они также подтвердили, что готовы помогать обучению украинских сил и наращиванию их потенциала. Пентагон пояснил, что это нужно для «сохранения территориальной целостности страны и дальнейшего продвижения к оперативной совместимости НАТО».

Встречу вел госсекретарь Великобритании Бен Уоллес. США на ней представляла заместитель министра обороны по вопросам политики Аманда Дори.

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В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в Крыму. Всего вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

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Власти США потребовали у Москвы объяснить стягивание войск. Представитель Госдепартамента Нэд Прайс назвал подобные действия «запугиванием» Украины. «Мы дали понять напрямую <...> нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — отметил он.

В свою очередь Кремль пояснил, что перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства и не угрожает им. «Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Минобороны пояснили перемещение военных на Крымский полуостров плановыми учениями Южного военного округа.

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