США и члены НАТО обсудили военную активность России у границ Украины

Представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании на виртуальной встрече обсудили Украину и военную активность России у ее границ. Об этом говорится на сайте Пентагона.

«[Участники встречи] обсудили беспокоящие их вопросы по поводу увеличения военной активности России в регионе», — уточняется в сообщении.

По мнению Пентагона, действия России ухудшают ситуацию и мешают разрядить конфликт.

Участники встречи «подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям». Они также подтвердили, что готовы помогать обучению украинских сил и наращиванию их потенциала. Пентагон пояснил, что это нужно для «сохранения территориальной целостности страны и дальнейшего продвижения к оперативной совместимости НАТО».