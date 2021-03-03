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Премьер Словакии пошутил о передаче России части Украины за «Спутник V»

Игор Матович
Игор Матович (Фото: РИА Новости)

Премьер Словакии Игорь Матович пошутил об условиях поставки вакцины «Спутник V». Когда журналисты Radio Express спросили его, что он пообещал России в обмен на препарат, он ответил: «Закарпатскую Украину», запись разговора доступна в Facebook радиостанции.

Слова премьера вызвали смех у журналиста. Как пишет «Европейская правда», Матович после этой шутки уточнил, что существует предвзятое мнение, будто договоренности с Россией автоматически предусматривают «измену» Словакии. «Как вы думаете, что я им обещал. Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — сказал он.

На шутку премьера Словакии в своем Twitter ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: «Пусть обменяет [вакцину] на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией».

Словакия стала второй страной ЕС, одобрившей использование вакцины «Спутник V». По плану, в страну поставят 2 млн доз. Стоимость контракта не уточняется. По словам Матовича, первый 1 млн доз Словакия получит в апреле, еще 1 млн — в мае и июне.

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C 1920 по 1939 год большая часть нынешней Закарпатской области Украины входила в состав Чехословакии под названием «Подкарпатская Русь».

Материал дополняется.

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