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Премьер Словакии извинился за шутку о передаче части Украины за вакцину

Игор Матович
Игор Матович (Фото: Ondrej Deml / CTK / Global Look Press)

Премьер-министр Словакии Игор Матович извинился перед украинцами за свою шутку о передаче Закарпатья в обмен на российскую вакцину от коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

«Прошу прощения у всех украинцев за мою неподобающую реакцию, которая могла подорвать их справедливые усилия», — написал Матович.

Он отметил, что позиция Словакии по территориальной целостности Украины всегда была очень ясной, и соблюдение международного права является обязательным.

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Фото:Mohamad Torokman / Reuters

Накануне Матович в ходе интервью пошутил, что в обмен на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» пообещал Москве «Закарпатскую Украину». По его словам, существует предвзятое мнение о том, что договоренности с Россией автоматически предусматривают «измену» Словакии. «Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — сказал премьер.

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал высказывания Матовича некорректными и заявил, что они портят дружеские отношения между Киевом и Братиславой. Позже украинское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в МИД вызвали временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, и украинская сторона выразила ему протест. Киев также потребовал официальных извинений от Матовича.

В свою очередь министр иностранных дел Словакии Иван Корчок уже извинился за шутку премьера.

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Словакия стала второй после Венгрии страной ЕС, одобрившей использование вакцины «Спутник V». По плану, в страну поставят 2 млн доз. Матовича уточнял, что первый миллион доз Словакия получит в апреле, еще 1 млн — в мае и июне.

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