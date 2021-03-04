Премьер Словакии извинился за шутку о передаче части Украины за вакцину

Игор Матович (Фото: Ondrej Deml / CTK / Global Look Press)

Премьер-министр Словакии Игор Матович извинился перед украинцами за свою шутку о передаче Закарпатья в обмен на российскую вакцину от коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

«Прошу прощения у всех украинцев за мою неподобающую реакцию, которая могла подорвать их справедливые усилия», — написал Матович.

Он отметил, что позиция Словакии по территориальной целостности Украины всегда была очень ясной, и соблюдение международного права является обязательным.

Накануне Матович в ходе интервью пошутил, что в обмен на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» пообещал Москве «Закарпатскую Украину». По его словам, существует предвзятое мнение о том, что договоренности с Россией автоматически предусматривают «измену» Словакии. «Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — сказал премьер.