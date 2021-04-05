Тихановская заявила о блокировке ее счета в белорусском банке

Светлана Тихановская (Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters)

Беларусбанк заблокировал счет экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Об этом она заявила в Telegram.

По словам политика, она обратилась в банк, чтобы узнать причину блокировки. Там ей ответили, что счет был заблокирован из-за включения Тихановской в список лиц, причастных к терроризму.

«В рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям», — пояснила сотрудница банка.

По словам Тихановской, в последнее время единственным ее доходом была социальная пенсия несовершеннолетнему ребенку-инвалиду — 223 белорусских рубля (около 6,5 тыс. руб.) в месяц.