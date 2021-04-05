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Тихановская заявила о блокировке ее счета в белорусском банке

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters)

Беларусбанк заблокировал счет экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Об этом она заявила в Telegram.

По словам политика, она обратилась в банк, чтобы узнать причину блокировки. Там ей ответили, что счет был заблокирован из-за включения Тихановской в список лиц, причастных к терроризму.

«В рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям», — пояснила сотрудница банка.

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По словам Тихановской, в последнее время единственным ее доходом была социальная пенсия несовершеннолетнему ребенку-инвалиду — 223 белорусских рубля (около 6,5 тыс. руб.) в месяц.

В перечень лиц, причастных к террористической деятельности, белорусский КГБ включил Тихановскую 2 апреля. Также в список тогда попал член координационного совета оппозиции страны Павел Латушко. По мнению спецслужб, оба политика, а также еще 15 граждан Белоруссии причастны к противоправной деятельности BYPOL — организации, в которую входят бывшие белорусские силовики, поддержавшие оппозицию.

В конце марта МВД страны заявило, что один из членов BYPOL готовил теракт в воинской части, а также рядом с детской площадкой в Минске. После того как он дал показания, против Тихановской и участников организации возбудили уголовное дело.

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В августе прошлого года в Белоруссии начались акции протеста из-за несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых, согласно сведениям ЦИК, одержал действующий президент Александр Лукашенко. Его оппонентом выступила Тихановская. Ее штаб назвал результаты выборов фальсифицированными. Москва победу Лукашенко признала.

В ночь с 10 на 11 августа Тихановская покинула страну и уехала в Литву. В качестве причины она назвала угрозу своим детям.

В начале марта Следственный комитет Белоруссии обвинил политика в подготовке захвата Гомеля. Генпрокуратура направила в Литву запрос о выдаче Тихановской. Литовские власти белорусским силовикам отказали.

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