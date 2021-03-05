Литва ответила на запрос выдать Тихановскую фразой «скорее ад замерзнет»

Светлана Тихановская (Фото: Vesa Moilanen / imago images / Lehtikuva / ТАСС)

Литва не выдаст Белоруссии экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановску. Об этом заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, все преследуемые режимами демократические силы найдут надежное убежище в Литве и будут в стране, как за каменной стеной.

«Каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам — ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии. А белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования», — заявил Ландсбергис.

Ранее 5 марта Генпрокуратура Белоруссия направила своим литовским коллегам запрос о выдаче Тихановской, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности «а преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».