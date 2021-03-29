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Протесты в Белоруссии ,  
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В Белоруссии Тихановскую и экс-силовиков обвинили в подготовке терактов

По версии белорусских силовиков, их бывшие коллеги, не поддержвашие Лукашенко, готовили несколько взрывов и поджогов в стране
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Alessandro Della Valle / EPA / ТАСС)

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке терактов в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и представителей BYPOL — организации, которая объединяет выступивших на стороне оппозиции бывших белорусских силовиков, передает БелТА.

«Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», — заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

По версии обвинения, в планы оппозиционеров входило «обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей», пишет белорусское государственное информационное агентство.

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Фото:AP

BYPOL — организация, которую создали силовики, не поддержавшие президента Александра Лукашенко и уволившиеся в ходе протестов. Участники BYPOL собирают информацию о случаях нарушения прав человека силовиками в Белоруссии и случаях применения насилия. К примеру, в середине января BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Николая Карпенкова (сейчас замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками), приказывает во время разгона протестующих их «либо покалечить, либо изувечить, либо убить». В МВД Белоруссии запись назвали фейком.

В начале марта власти Белоруссии уже возбудили дело против представителей BYPOL. Их обвинили в разжигании социальной вражды. 26 марта в МВД Белоруссии заявили о задержании связанного с инициативой BYPOL мужчины, который, по версии ведомства, готовил теракт в воинской части.

Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Белоруссия Светлана Тихановская
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