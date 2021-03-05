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Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву запрос о выдаче Тихановской

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Raul Mee / AP)

Генпрокуратура Белоруссии направила в Генпрокуратуру Литвы запрос о выдаче экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, это связано со встречей Тихановской и ее соратников, в ходе которой, по версии следствия, обсуждался план организации массовых беспорядков и захвата административных зданий в Гомеле.

Литва отказалась выдавать Тихановскую Белоруссии
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Светлана Тихановская

Ранее СК Белоруссии сообщил, что Тихановская объявлена в розыск, а в Генпрокуратуру переданы документы о ее экстрадиции. Тогда же ведомство заявило, что экс-кандидат в президенты и ее сторонники планировали беспорядки в Гомеле. По версии следствия, для этого они собирались привлечь бывших силовиков. Кроме того, ведомство предоставило видеозапись со встречи, на которой происходило обсуждение. В тот же день пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что лидер белорусской оппозиции никогда не поддерживала насильственные методы и ушла с совещания, чтобы не продолжать обсуждение подобных действий.

Позднее заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что любые попытки Минска добиться выдачи Тихановской будут «чисто ритуальным действием», так как Вильнюс не выдает жертв политических преследований. Он также подчеркнул, что отказ выдать оппозиционера белорусским властям не ухудшит отношения двух государств, так как «сделать официальные отношения еще хуже вряд ли возможно».

Генпрокуратура Белоруссия Литва Светлана Тихановская
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