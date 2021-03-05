Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву запрос о выдаче Тихановской

Светлана Тихановская (Фото: Raul Mee / AP)

Генпрокуратура Белоруссии направила в Генпрокуратуру Литвы запрос о выдаче экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, это связано со встречей Тихановской и ее соратников, в ходе которой, по версии следствия, обсуждался план организации массовых беспорядков и захвата административных зданий в Гомеле.

Ранее СК Белоруссии сообщил, что Тихановская объявлена в розыск, а в Генпрокуратуру переданы документы о ее экстрадиции. Тогда же ведомство заявило, что экс-кандидат в президенты и ее сторонники планировали беспорядки в Гомеле. По версии следствия, для этого они собирались привлечь бывших силовиков. Кроме того, ведомство предоставило видеозапись со встречи, на которой происходило обсуждение. В тот же день пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что лидер белорусской оппозиции никогда не поддерживала насильственные методы и ушла с совещания, чтобы не продолжать обсуждение подобных действий.