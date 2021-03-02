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СК Белоруссии обвинил соратников Тихановской в подготовке захвата Гомеля

По версии следователей, они готовили массовые беспорядки и захват административных зданий в городе. Тихановская поддержала эти планы и выделила деньги на закупку необходимого оборудования, считают в СК
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Четверо доверенных лиц экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской вынашивали планы по захвату зданий органов власти в Гомеле, сообщила пресс-служба белорусского Следственного комитета.

Информацию о планирующихся беспорядках и захвате города в период президентских выборов в августе 2020 года следователи получили в результате расследования уголовного дела мужа Тихановской Сергея. После этого материалы выделили дело в отдельное производство.

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Следователи выяснили, что «лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля». «Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении.

По версии СК, 5 августа прошлого года обвиняемые провели встречу, где присутствовала сама Тихановская. На ней обсуждались планы беспорядков и «захвата зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц».

Как сообщили в СК, Тихановская поддержала эти намерения и согласилась выделить средства на покупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, «предназначенных для совершения преступления».

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Основных фигурантов дела задержали с 6 по 8 августа 2020 года. Им предъявили обвинения по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) УК Белоруссии. Расследование завершено, материалы направили в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

РБК направил запрос пресс-секретарю Тихановской Анне Красулиной.

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа прошлого года. По данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на них более 80% голосов, Тихановская — чуть более 10%.

Изначально в выборах планировал принять участие блогер и оппозиционный политик Сергей Тихановский, однако в конце мая его задержали во время пикета по сбору подписей в Гродно. Его обвинили в приготовлении к массовым беспорядкам (ч. 2 ст. 293 УК) и в разжигании вражды в отношении силовиков (ч. 3 ст. 130 УК).

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После выборов 9 августа в стране начались многотысячные акции протеста, продолжавшиеся несколько месяцев. Участники акций не соглашались с официальными результатами выборов и требовали отставки Лукашенко. Последний заявлял, что беспорядки организуют западные спецслужбы для государственного переворота.

Тихановская покинула страну и получила убежище в Литве. В феврале 2021 года она заявила, что Лукашенко уйдет в отставку весной под давлением США и Евросоюза, а также благодаря сопротивлению его режиму внутри Белоруссии.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Александр Атасунцев
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