СК Белоруссии обвинил соратников Тихановской в подготовке захвата Гомеля

По версии следователей, они готовили массовые беспорядки и захват административных зданий в городе. Тихановская поддержала эти планы и выделила деньги на закупку необходимого оборудования, считают в СК

Светлана Тихановская (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Четверо доверенных лиц экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской вынашивали планы по захвату зданий органов власти в Гомеле, сообщила пресс-служба белорусского Следственного комитета.

Информацию о планирующихся беспорядках и захвате города в период президентских выборов в августе 2020 года следователи получили в результате расследования уголовного дела мужа Тихановской Сергея. После этого материалы выделили дело в отдельное производство.

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Следователи выяснили, что «лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля». «Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении.

По версии СК, 5 августа прошлого года обвиняемые провели встречу, где присутствовала сама Тихановская. На ней обсуждались планы беспорядков и «захвата зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц».