Мужа Тихановской обвинили в ущербе на $1,3 млн для Белоруссии

Сергей Тихановский (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Следственный комитет Белоруссии предъявил окончательные обвинения оппозиционеру и блогеру Сергею Тихановскому, который с весны прошлого года находится под стражей. Его обвиняют в преступлениях по четырем статьям уголовного кодекса.

Обвинения предъявлены по ч.1 ст.293 УК Белоруссии (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК), ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

«Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 миллионов рублей (белорусских, порядка $1,3 млн. — РБК), на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест», — говорится в сообщении СК.

Материал дополняется.

