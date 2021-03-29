Эксперты оценили опасность заражения домашних животных COVID-19

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Непосредственной опасности того, что домашние животные заразятся COVID-19, нет, считают опрошенные РБК эксперты.

По словам доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН Алексея Забережного, хотя многие вирусы и могут преодолевать межвидовой барьер, им все же «необходимо адаптироваться, чтобы сменить хозяина». Он пояснил, что у животных есть много заражающих только их коронавирусов, но у кошек и хорьков имеются рецепторы, которые COVID-19 может «узнать». Однако доказательств, что кошки могут заражать людей, пока нет.

Того же мнения придерживается и заместитель вице-президента РАН, академик РАСХН Юрий Лачуга. Он напомнил, что теория о передаче коронавируса от кошек к людям была выдвинута, но подтверждения пока не получила.

«Человек приходит с улицы уже инфицированный, гладит кошку и делает вывод, что заболел от кошки. Но четких научно обоснованных выводов на этот счет пока нет», — пояснил академик. За все время пандемии не было зафиксировано случаев массового заболевания животных и передачи от них COVID-19 человеку.