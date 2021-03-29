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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили опасность заражения домашних животных COVID-19

Фото: Burhan Ozbilici / AP
Фото: Burhan Ozbilici / AP

Непосредственной опасности того, что домашние животные заразятся COVID-19, нет, считают опрошенные РБК эксперты.

По словам доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН Алексея Забережного, хотя многие вирусы и могут преодолевать межвидовой барьер, им все же «необходимо адаптироваться, чтобы сменить хозяина». Он пояснил, что у животных есть много заражающих только их коронавирусов, но у кошек и хорьков имеются рецепторы, которые COVID-19 может «узнать». Однако доказательств, что кошки могут заражать людей, пока нет.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Того же мнения придерживается и заместитель вице-президента РАН, академик РАСХН Юрий Лачуга. Он напомнил, что теория о передаче коронавируса от кошек к людям была выдвинута, но подтверждения пока не получила.

«Человек приходит с улицы уже инфицированный, гладит кошку и делает вывод, что заболел от кошки. Но четких научно обоснованных выводов на этот счет пока нет», — пояснил академик. За все время пандемии не было зафиксировано случаев массового заболевания животных и передачи от них COVID-19 человеку.

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Фото:Ng Han Guan / AP

Ранее глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе COVID-19 может начать массово распространяться среди сельскохозяйственных и домашних животных. По его мнению, это может произойти, когда люди будут защищены «с помощью хороших вакцин».

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В России и за рубежом ранее регистрировали случаи заражения животных. Так, в апреле 2020 года антитела к COVID-19 выявили у десяти кошек в Ухане. Тогда же заболевание обнаружили у двух кошек в США, а позже — в Британии.

В мае прошлого года был выявлен первый случай передачи COVID-19 от норки к человеку в Нидерландах, а в ноябре — в Дании. В итоге датское правительство приказало уничтожить популяцию этих животных на фермах, чтобы остановить распространение инфекции. В декабре парламент постановил эксгумировать тела умерших особей и сжечь их.

В январе 2021 года коронавирус выявили у кота в Санкт-Петербурге. Тогда же в США COVID-19 заразились гориллы.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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