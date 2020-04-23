СМИ сообщили о заражении коронавирусом двух кошек в США

Тесты двух домашних кошек в американском штате Нью-Йорк дали положительный результат на коронавирус, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Министерства сельского хозяйства и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

«Это первые подтвержденные случаи среди домашних животных в США», — сообщает Associated Press. Считается, что животным вирус мог передаться от людей. У кошек наблюдается «легкие симптомы респираторного заболевания». При этом животные находятся в разных частях штата.

Представитель ЦКПЗ Кейси Бартон Бейравиш отметила, что пока нет доказательств того, что животные могут передавать коронавирус человеку. «Мы не хотим, чтобы люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных, — сказала она. В то же время специалисты ЦКПЗ рекомендовали в период пандемии не подпускать своих собак и кошек к другим домашним животным, а также к чужим людям.

Ранее коронавирусной инфекцией заразилась тигрица в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк). Это был первый известный в мире случай заражения тигра и первый случай заражения животного в США. NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщил, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.



20 апреля заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков рассказал, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может передаваться от кошки кошке. Он отметил, что некоторые домашние животные могут заражаться и от людей. При этом, по его словам, передача вируса от домашних животных людям не зафиксирована.