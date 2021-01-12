В зоопарке США коронавирусом впервые заразились гориллы

Две гориллы из американского зоопарка в Сан-Диего заболели коронавирусной инфекцией. Это первый известный случай передачи вируса человекообразным обезьянам. Об этом говорится в пресс-релизе администрации зоопарка.

Обезьяны начали 6 января кашлять, после чего у них заподозрили коронавирус и провели тесты. Лаборатория Министерства сельского хозяйства США 11 января подтвердила, что животные больны COVID-19. В зоопарке не исключают, что могли заразиться и другие гориллы.

Сейчас заболевшие помещены на карантин. Зоопарк надеется на их полное выздоровление. «Не считая некоторой заложенности носа и кашля, гориллы чувствуют себя хорошо», — отметила исполнительный директор зоопарка Лиза Петерсон.

Предполагается, что животные заразились от бессимптомного сотрудника, несмотря на соблюдение всех рекомендуемых мер предосторожности. Зоопарк закрыт для посетителей с 6 декабря.