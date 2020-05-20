В Нидерландах зафиксировали случай передачи COVID-19 от норки человеку

В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства страны Каролы Схаутен парламенту.

Коронавирусом заразился человек, работающий на ферме, где разводят норок для последующей продажи меха. Состояние заболевшего не уточняется.

В своем письме министр признала, что предыдущие сообщения ее ведомства о том, передача вируса от животных человеку невозможна, были ошибочными. При этом она добавила, что риск заражения человека от животных оценивается как минимальный.

В апреле коронавирус обнаружили у норок на двух фермах в нидерландской провинции Северный Брабант. У животных наблюдались симптомы COVID-19, в том числе проблемы с дыханием, а также повышенная смертность.