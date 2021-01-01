В Дании решили эксгумировать и сжечь заразившихся коронавирусом норок

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Парламент Королевства Дания принял решение эксгумировать заразившихся COVID-19 норок, уничтоженных в качестве меры по предотвращению распространения заболевания. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства страны.

Норок, захороненных в военных районах в Норре-Фельдинге около Хольстебро и Кельвро около Карупа, хотят выкопать из-за опасения заражения окружающей среды. После захоронения образующиеся при разложении газы могут выталкивать тела животных из-под земли. Также есть опасения, что таким образом захоронения могут загрязнить близлежащие ручьи и озера, в которых течет питьевая вода. Одно из озер находится в 200 м от захоронения.

Согласно решению, принятому парламентом, норок выкопают в мае, спустя шесть месяцев после захоронения, когда они больше не будут представлять «биологическую опасность», а затем сожгут в мусоросжигательных заводах «как коммерческие отходы».

«Таким образом, мы избегаем обращения с норкой как с опасными биологическими отходами», — говорится в сообщении ведомства.