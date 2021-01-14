В Петербурге ученые обследовали зараженного коронавирусом кота

Фото: influenza.spb.ru

В Санкт-Петербурге ученые исследовали геном коронавируса у домашнего кота, зараженного COVID-19. Об этом сообщает Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Смородинцева.

По данным ученых, предположительно, кот заразился от хозяев, которые перенесли заболевание в легкой форме. После заражения у животного поднялась температура, наблюдались апатия и отказ от пищи.

Специалисты взяли у кота мазки, в которых и был обнаружен коронавирус. «Выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны. Секвенированные штаммы показали, что они относятся к наиболее распространенному и циркулирующему в России клайду GR и не несут каких-то специфических замен, отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей», — заключили ученые.

В институте добавили, что в настоящее время кот идет на поправку.