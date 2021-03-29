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Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID среди животных

На следующем этапе коронавирусная инфекция может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных. Такое мнение высказал директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в интервью «Известиям».

«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные», — сказал Гинцбург.

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Фото:Ng Han Guan / AP

Академик отметил, что вокруг человека теперь постоянно будут присутствовать очаги возбудителя COVID-19. Также он предупредил, что человечеству надо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем коронавируса, который ему кажется одним из самых опасных вирусов.

Ранее уже регистрировались случаи, когда животные заболевали коронавирусом. Так, в апреле прошлого года антитела к COVID-19 обнаружили у более десятка кошек в Ухане. В апреле 2020 года случай заболевания кошек вирусом выявили в США, в январе 2021-го — в Санкт-Петербурге, в июле 2020-го — в Великобритании.

В мае прошлого года в Нидерландах впервые был зафиксирован случай передачи коронавируса от норки к человеку. Заразился сотрудник фермы, на которой этих животных разводили для продажи меха. В ноябре COVID-19 обнаружили у норок в Дании. Правительство приказало уничтожить животных на фермах, чтобы остановить мутацию вируса. В декабре парламент страны принял решение эксгумировать тела зараженных норок и сжечь их.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Александр Гинцбург животные коронавирус COVID-19
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