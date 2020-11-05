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Пандемия коронавируса ,  
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В Дании уничтожат всех норок для предотвращения мутации коронавируса

Норки, обитающие на зверофермах Дании, будут убиты после обнаружения среди животных случаев заражений коронавирусом. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщает Датское радио.

«Все норки в Дании должны быть убиты», — сказала премьер-министр Метте Фредериксен в ходе пресс-конференции, прошедшей в режиме онлайн.

В настоящее время политик находится на самоизоляции вместе с министром юстиции Ником Хэккерупом,у которого ранее подтвержден коронавирусный диагноз.

По словам Фредериксен, из-за мутировавшей у норки коронавирусной инфекции, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител, необходимо проводить решительные действия.

Премьер-министр отметила, что мутировавший коронавирус, выявленный среди норок, может распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Кроме того, мутация представляет собой проблему для создаваемой вакцины от коронавируса, отметила Фредериксен.

На сегодняшний день случаи заражения мутировавшим коронавирусом выявлено на 207 норковых фермах на острове Ютландия. Среди людей выявлено 12 случаев заражений мутировавшим коронавирусом. По словам Фредериксен, вирус может распространиться не только на другую часть Дании, но и на весь мир.

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Общество
Панголин

В начале апреля текущего года журнал Nature со ссылкой на исследование специалистов Ветеринарного института Харбина сообщал, что ученым удалось выявить факты заражения кошек COVID-19 от содержащихся в соседних клетках животных воздушно-капельным путем. В статье Nature указывалось также на уязвимость по отношению к SARS-CoV-2 хорьков и устойчивость к нему собак, свиней и других домашних животных.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, в Дании с начала пандемии выявлено 51 042 случаев заражения коронавирусом. Умерли 729 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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