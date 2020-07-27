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В Великобритании впервые подтвердили коронавирус у кошки

Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

В Великобритании зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом у кошки, сообщается на сайте британского правительства. Предположительно, кошка заразилась COVID-19 от своих владельцев, у которых ранее был положительный результат на вирус.

И владельцы, и кошка уже вылечились от коронавируса.

Главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмис заявила, что заражение животного не вызывает беспокойства. «Это очень редкое событие, на сегодняшний день обнаруженные инфицированные животные демонстрируют лишь незначительные клинические признаки и выздоравливают в течение нескольких дней», — сказала она.

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Фото: Scott Olson / Getty Images

По словам Миддлмис, «нет никаких доказательств того, что домашние животные напрямую передают вирус людям».

Это не первый случай заболевания коронавирусом среди кошек. Ранее положительный результат теста на COVID-19 у этих животных регистрировали в США и России.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, фактов заражения людей COVID-19 от собак и кошек пока не выявлено, нет и доказательств возможности такого заражения. Однако возможность передачи COVID-19 воздушно-капельным путем от одной кошки к другой учеными подтверждена.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
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Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, Великобритания, кошка, пандемия
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