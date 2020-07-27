В Великобритании впервые подтвердили коронавирус у кошки

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В Великобритании зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом у кошки, сообщается на сайте британского правительства. Предположительно, кошка заразилась COVID-19 от своих владельцев, у которых ранее был положительный результат на вирус.

И владельцы, и кошка уже вылечились от коронавируса.

Главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмис заявила, что заражение животного не вызывает беспокойства. «Это очень редкое событие, на сегодняшний день обнаруженные инфицированные животные демонстрируют лишь незначительные клинические признаки и выздоравливают в течение нескольких дней», — сказала она.

По словам Миддлмис, «нет никаких доказательств того, что домашние животные напрямую передают вирус людям».