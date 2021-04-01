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Пандемия коронавируса ,  
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Удаленка перестала быть обязательной для работников старше 65 лет

Фото: Иван Новиков / ТАСС
Фото: Иван Новиков / ТАСС

Перевод работающих пенсионеров на дистанционную работу из-за пандемии COVID-19 теперь носит рекомендательный характер. Постановление об этом было ранее подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и вступило в силу с 1 апреля.

Теперь работодатели, оценив обстановку с распространением коронавируса, могут самостоятельно решать, в каком режиме будут работать их сотрудники старше 65 лет.

Ранее ограничения для работников в возрасте 65 лет и старше вводились по решению глав регионов. В апреле 2020 года президент России Владимир Путин предоставил им полномочия вводить различные ограничительные меры исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своем регионе.

Если местные власти принимали решение отправить пенсионеров на удаленку, работодатели были обязаны сохранить им прежнюю полную заработную плату или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности. Таким образом, даже если сотрудник не мог удаленно выполнять работу, ему оплачивали больничный в связи с обязательством соблюдать режим самоизоляции.

Подписанное в начале марта Мишустиным постановление также отменило временные правила по оформлению больничных листов для граждан старшего возраста, которые действовали в период введения карантинных мер.

Из российских регионов режим повышенной готовности раньше всего был введен в Москве — 5 марта 2020 года, а уже 18 марта мэр Сергей Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку. На следующий день режим повышенной готовности ввели во всех 85 российских регионах.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

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В Москве впервые режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, был введен 26 марта 2020 года. С 1 июня людям в возрасте 65 лет и старше разрешили выходить на улицу на прогулку, а уже 9 июня режим самоизоляции для них был отменен.

Осенью, с началом второй волны COVID-19, в конце сентября пожилым людям вновь рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, а с 5 октября в столице действовало обязательное требование об удаленке для сотрудников старше 65 лет, за исключением тех, чье присутствие на работе было «критически важным» для функционирования организации. С 9 октября для них также отменили бесплатный проезд в общественном транспорте столицы.

Только с 8 марта 2021 года домашний режим для пожилых людей в Москве стал носить рекомендательный характер, и право бесплатного проезда было возобновлено.

В конце января мэр Москвы заявил о снижении количества зараженных COVID-19 в городе, добавив, что власти «начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни». 27 января за этим последовало его распоряжение о снятии со столичных работодателей обязанности переводить часть сотрудников на дистанционный режим работы, однако для работников старше 65 лет это требование сохранялось до 1 апреля.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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