Удаленка перестала быть обязательной для работников старше 65 лет

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Перевод работающих пенсионеров на дистанционную работу из-за пандемии COVID-19 теперь носит рекомендательный характер. Постановление об этом было ранее подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и вступило в силу с 1 апреля.

Теперь работодатели, оценив обстановку с распространением коронавируса, могут самостоятельно решать, в каком режиме будут работать их сотрудники старше 65 лет.

Ранее ограничения для работников в возрасте 65 лет и старше вводились по решению глав регионов. В апреле 2020 года президент России Владимир Путин предоставил им полномочия вводить различные ограничительные меры исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своем регионе.

Если местные власти принимали решение отправить пенсионеров на удаленку, работодатели были обязаны сохранить им прежнюю полную заработную плату или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности. Таким образом, даже если сотрудник не мог удаленно выполнять работу, ему оплачивали больничный в связи с обязательством соблюдать режим самоизоляции.

Подписанное в начале марта Мишустиным постановление также отменило временные правила по оформлению больничных листов для граждан старшего возраста, которые действовали в период введения карантинных мер.